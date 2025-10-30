Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă

Luiza Dobrescu
30 oct. 2025, 20:00, Actualitate
Preşedintele Nicușor Dan pare să aibă în continuare probleme atunci când vine vorba de orientare în propriul palat. La ceremonia de învestire de joi, de la Cotroceni, acesta a uitat din nou care este protocolul, după poza oficială cu noul vicepremier, Oana Gheorghiu. 

La aproape 5 luni de când a preluat mandatul de şef al statului, Nicuşor Dan încă nu este familiarizat cu protocolul în situaţiile uzuale ale funcţiei sale. Nici acum nu a învăţat cum să-şi poziţioneze mâinile pe lângă corp şi nu vrea sub nicio formă să renunţe la poziţia ţeapănă de soldat pe care o adoptă atunci când trebuie să salute Garda de Onoare şi chiar să facă poze oficiale.

La ceremonia de învestire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu, de joi, preşedintele s-a aşezat la poza oficială într-o postură cel puţin bizară, ca şi când fiecare personaj de acolo era cu cadrul lui, fără nicio legătură între ele.

Nicușor Dan dă din mâini, încurcat

După fotografie, a avut un nou moment de blocaj şi a trebuit să apeleze la şefa de protocol, Delia Dinu, care i-a făcut semn să stea pe loc liniştit. Trebuie doar să aştepte să se închidă transmisia în direct, care şi aşa n-a durat foarte mult.

Delia Dinu îi face semn președintelui să stea pe loc

Președintele a dat din mâini, derutat, s-a îndreptat spre ceilalți oficiali, dar a uitat, aparent, de noul vicepremier, care rămăsese în spate.

Președintele încurcă pașii, când încearcă să îi facă loc noului vicepremier

Nicușor Dan s-a întors pe călcâie, ulterior, ca să-i facă loc și Oanei Gheorghiu, care a fost luată prin surprindere. A urmat un nou moment stânjenitor, cu pași încurcați, iar, în final, emoționat, Nicușor Dan a uitat să dea mâna cu Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan rămâne cu mâna întinsă

Ultimul blocaj al președintelui a fost la Iași, în timpul unei conferințe de presă. Gândul a relatat AICI despre situație.

