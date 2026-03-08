Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro

Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Loteria Română pregătește un nou live, de la 18:30, la RTV, cu ocazia tragerilor speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară, anunță Loteria Română. Este report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro.

Duminică, 8 martie 2026, au loc noi trageri Loto. Acestea vor putea fi urmărite, începând cu ora 18:30, live la RTV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele extrase la tragerile duble la Loto, 8 martie 2026

Astăzi au loc tragerile speciale ale primăverii. În acest sens, vor fi trageri duble pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 (tragere principală și una suplimentară). Loteria Română anunță report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro).

Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro).

Report la Loto 5/40, la categoria a II-a, de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).

Report la Noroc de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

Report la Joker, la categoria I, de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

Report la Super Noroc, categoria I, de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

„La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu”, transmite Loteria Română.

Sursă foto: Shutterstock