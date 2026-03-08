Prima pagină » Diverse » Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro

08 mart. 2026, 08:07, Diverse
Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Loteria Română pregătește un nou live, de la 18:30, la RTV, cu ocazia tragerilor speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară, anunță Loteria Română. Este report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro.

Duminică, 8 martie 2026, au loc noi trageri Loto. Acestea vor putea fi urmărite, începând cu ora 18:30, live la RTV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele extrase la tragerile duble la Loto, 8 martie 2026

Astăzi au loc tragerile speciale ale primăverii. În acest sens, vor fi trageri duble pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 (tragere principală și una suplimentară). Loteria Română anunță report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

  • Loto 6/49 – 200.000 de lei
  • Joker – 100.000 de lei
  • Loto 5/40 – 50.000 de lei
  • Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro).
  • Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro).
  • Report la Loto 5/40, la categoria a II-a, de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).
  • Report la Noroc de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).
  • Report la Joker, la categoria I, de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).
  • Report la Super Noroc, categoria I, de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

„La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu”, transmite Loteria Română.

Sursă foto: Shutterstock

Cele mai noi

