Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro

Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Loteria Română pregătește un nou live, de la 18:30, la RTV, cu ocazia tragerilor speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară, anunță Loteria Română. Este report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro.
Duminică, 8 martie 2026, au loc noi trageri Loto. Acestea vor putea fi urmărite, începând cu ora 18:30, live la RTV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Astăzi au loc tragerile speciale ale primăverii. În acest sens, vor fi trageri duble pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 (tragere principală și una suplimentară). Loteria Română anunță report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro.
Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:
„La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.
La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu”, transmite Loteria Română.
Sursă foto: Shutterstock