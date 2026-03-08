Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat conflictul din Orientul Mijlociu și posibilitatea extinderii lui la nivel global. Invitatul a explicat de ce, în opinia sa, nu există în acest moment condițiile pentru izbucnirea unui război mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Iranul joacă singur”

Analistul a explicat că, în prezent, Iranul încearcă să creeze presiune militară în mai multe direcții. În opinia sa, această strategie urmărește să disperseze țintele și să oblige adversarii să își extindă liniile de apărare.

„Nu văd, în momentul acesta cel puțin, elemente care să ne conducă la ideea că un război mondial e posibil, pentru că nu văd în momentul acesta actori semnificativi care să se ralieze cauzei Iranului, cu toată indignarea pe care acest război o produce în mintea sau în sufletele unora sau altora. Nu e, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la începutul Primului Război Mondial, ca să nu mai vorbesc de cel de-Al Doilea Război Mondial. Deocamdată Iranul joacă singur, joacă în toate părțile, trage cu rachete peste tot, inclusiv ca să disipe țintele, să-i oblige pe americani să întindă linia frontului, cum se întâmplă în Ucraina, o linie a frontului foarte lungă este greu de apărat, să-și consume munițiile, să irite cât mai mult lumea, și sigur că lumea este iritată, dar de aici până a te ralia direct, nemijlocit cauzei Iranului ca un stat puternic, capabil să ții piept Americii, după părerea mea, este o cale lungă.”, spune el.

„Administrația Trump a învățat lecția Irakului”

În analiza sa, Dan Dungaciu a vorbit și despre strategia adoptată de administrația Trump în raport cu Iranul. El consideră că obiectivele nu au fost anunțate foarte clar tocmai pentru a evita greșelile făcute în intervențiile anterioare.