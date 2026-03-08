840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile

Anumiți pensionari din România primesc 840 de lei în plus la pensiem în condițiile în care va avea loc indexarea de la data de 1 ianuarie 2027. În acest caz, se vor înregistra majorări ale pensiilor cu 160 – 1.200 de lei.

Sunt vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori ar putea să primească 840 de lei în plus la pensie. Acest aspect ar putea avea loc dacă pensiile se vor indexa de la data de 1 ianuarie 2027. Totodată, odată cu indexarea se va elimina și CASS la pensionarii care au pensia peste 3.000 de lei.

Ministrul muncii, Florin Manole, susținea că indexarea cu inflația se va produce de la începutul anului viitor și la care se adaugă jumătate din procentul de creștere al salariului mediu brut. În acest sens, ar trebui să aibă loc o creștere de 12% a pensiei. Creșterea medie a pensiei ar fi de 340 de lei.

„Punctul de pensie vă trebui să crească de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, CASS este și el în vigoare doar până la 1 ianuarie 2027”, a dat asigurări ministrul muncii la RTV.

840 lei în plus la pensie

Potrivit Newsweek.ro, ar fi nevoie de suma de 3.500.000.000 euro în plus la buget, pentru indexarea pensiilor de anul viitor.

O categorie de pensionari din România ar urma să primească 840 de lei în plus la pensie, în condițiile unei indexări din 2027. Acest aspect s-ar putea aplica în cazul seniorilor care încasează o pensie de 7.000 de lei. Prin eliminarea CASS, se mai adaugă 400 de lei, iar pensia ar urma să fie de 8.240 de lei.

În cazul unui pensionar care încasează o pensie de 6.000 de lei, creșterea ar putea fi de 720 de lei, iar eliminarea CASS ar mai putea aduce suma de 300 de lei. Ar însemna, în total, o pensie de 7.020 de lei.

