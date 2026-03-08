Prima pagină » Știri externe » Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”

Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”

Mihai Tănase
08 mart. 2026, 10:18, Știri externe
Donald Trump FOTO: Mediafax

Președintele Donald Trump susține că atacurile americane și israeliene asupra Iranului au prevenit o amenințare nucleară majoră, care ar fi putut porni un Al Treilea Război Mondial. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul era foarte aproape de obținerea armei nucleare cu care ar fi atacat Israelul și America.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite „au făcut lumii un serviciu” prin declanșarea atacurilor asupra Iranului, susținând că regimul de la Teheran ar fi folosit arme nucleare dacă ar fi reușit să le dezvolte.

„Iranienii erau foarte aproape să aibă arme nucleare. Le-ar fi obținut dacă nu-i loveam cu avioanele B2 (în iunie 2025). Știți că sunt nebuni, le-ar fi folosit. Așa că am făcut lumii un bine”, a afirmat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a susținut, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, că presiunea militară exercitată de SUA și Israel a forțat Iranul să își tempereze acțiunile, potrivit NBC News.com.

„Complet zdrobit, Iranul s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu și a promis că nu-i mai lovește, și asta doar ca urmare a atacurilor necontenite americane și israeliene”, a scris Donald Trump.

Teheranul respinge cererea de capitulare

Printre obiectivele lovite în Iran s-au numărat Academia Militară a Gardienilor Revoluției, depozite și fabrici de rachete balistice, lansatoare de rachete și un centru de comandă subteran. De asemenea, a fost lovit aeroportul Mehrabad din vestul Teheranului, utilizat pentru curse interne, dar unde își au sediul și companii aerospațiale legate de industria de apărare a Iranului.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a respins categoric ideea unei capitulări în fața Statelor Unite.

„Ideea că ne predăm necondiționat… americanii ar trebui să-și ducă în mormânt cu ei acest vis”, a declarat liderul iranian.

Tensiuni legate de implicarea Rusiei în războiul din Orient

Situația geopolitică este complicată și de informațiile potrivit cărora Rusia ar oferi sprijin Iranului. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Washingtonul monitorizează îndeaproape situația.

„Monitorizăm totul. Suntem la curent cu cine cu cine vorbește și despre ce. Poporul american poate fi liniștit că ne ocupăm și contracarăm cu toată forța tot ce n-ar trebui să se întâmple, public sau pe canale secrete”, a spus Hegseth.

Întrebat dacă implicarea Rusiei ar putea pune în pericol militarii americani, oficialul american a răspuns: „Nu ne pune nimeni în pericol. Noi îi punem pe alții în primejdie”.

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, a avertizat însă că o eventuală înțelegere între Washington și Moscova ar putea avea consecințe majore asupra războiului din Ucraina.

„Nu e ceva surprinzător, mai ales că și noi facem același lucru pentru ucraineni. Cea mai bună consecință ar fi ca Trump să înțeleagă că Vladimir Putin nu e prietenul lui, asta ar fi un progres strategic semnificativ”, a afirmat Bolton.

Bolton a avertizat că un eventual acord prin care SUA ar renunța la sprijinul pentru Ucraina în schimbul încetării ajutorului rusesc pentru Iran ar putea avea efecte grave asupra armatei ucrainene.

