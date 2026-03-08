Prima pagină » Știri externe » SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate

SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate

Mihai Tănase
08 mart. 2026, 09:40, Știri externe
Tornadă în SUA - Foto: Facebook

Furtuni violente și tornade au lovit statele americane Michigan și Oklahoma, provocând moartea a cel puțin șase persoane, printre care un băiat de 12 ani. Zeci de oameni au fost răniți, iar pagubele până în acest moment sunt însemnate, cu locuințe distruse și sute de gospodării fără electricitate.

Cel puțin șase persoane au murit, iar peste o zece au fost rănite după ce tornade puternice au lovit statele americane Michigan și Oklahoma, în contextul unor furtuni severe care au afectat mai multe regiuni ale Statelor Unite.

Autoritățile americane au confirmat că patru persoane au murit în sudul statului Michigan, printre care un băiat de 12 ani, iar alte două victime au fost raportate în Oklahoma și alte 12 au fost rănite în apropiere de Union City după ce o tornadă a lovit zona. Echipele de salvare continuă să evalueze pagubele și să intervină în zonele afectate.

Furtunile violente au smuls copaci din rădăcini, au doborât linii electrice și au distrus sau avariat numeroase clădiri, inclusiv locuințe și hambare.

Serviciul Național de Meteorologie al SUA a avertizat că vremea severă ar putea continua și în weekend, existând riscul de furtuni puternice și inundații rapide în mai multe regiuni, de la Great Plains până în Texas.

Imaginile distribuite online arată tornade uriașe care au măturat localitățile Union City și Three Rivers, ridicând în aer moloz, praf și resturi de construcții.

Un locuitor din Three Rivers a descris momentul în care tornada s-a apropiat de casa familiei sale.

„Ne-am uitat pe fereastră şi am văzut tornada coborând pe bulevard, iar acolo se află fiica mea, părinţii mei şi casa mea. Sunt foarte recunoscător că Dumnezeu mi-a protejat fiica, mama, sora şi familia”, a declarat acesta pentru CBS News.

Stare de urgență în mai multe zone

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat stare de urgență în comitatele Branch, Cass și St Joseph.

„Colaborăm cu echipele de urgenţă pentru a monitoriza situaţia şi a coordona resursele pentru cei afectaţi. Sunt alături de familiile care şi-au pierdut persoanele dragi şi de locuitorii din Michigan care au fost răniţi ieri”, a spus ea.

În Oklahoma, autoritățile au anunțat că o tornadă a provocat pagube pe o distanță de aproximativ 6,4 kilometri în comitatul Okmulgee, situat la circa 48 de kilometri sud de orașul Tulsa.

Șeful pentru situații de urgență Jeff Moore a declarat că echipele intervin pentru a elibera drumurile și pentru a ajuta comunitățile afectate.

„Ne deplasăm cât mai repede posibil peste tot, eliberând drumurile cât mai repede posibil”, a spus acesta.

Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a declarat stare de urgență în opt comitate pentru a facilita mobilizarea resurselor necesare intervenției.

