Întâmplarea care i-a adus unui tâmplar 3.600.000 de lire sterline la loto. „Simțeam că am noroc și chiar am avut”

21 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Sean Henderson, de 39 de ani, tâmplar din Ilfracombe, Anglia, a câștigat la Loteria Națională un premiu în valoare de 3,6 milioane de lire sterline. Timp de 30 de ani, bărbatul va încasa lunar câte 10.000 de lire, conform opțiunii pe care a făcut-o.

Chiar dacă acum viața i s-a schimbat, el spune că nu va renunța la meseria pe care o are și va continua să practice tâmplăria, cu care se ocupă încă de la 16 ani.

Cum a luat biletul norocos, de fapt

Întâmplarea a făcut ca Sean să se îmbogățească acum, scrie The Mirror. Într-una din zile, englezul a mers la cumpărături la un magazin Lidl, dar nu a găsit loc de parcare.

„Nu am găsit loc de parcare, așa că am decis să merg la Co-op. Când am intrat, standul Loteriei era chiar în fața mea. Ceva mi-a spus să cumpăr un bilet, simțeam că am noroc și chiar am avut!”, a povestit fericitul câștigător. Și-a dat seama că a tras lozul norocos a doua zi de dimineață, când a descoperit numerele la „Set for life”, în timp ce își prepara cafeaua.

„Mi-a fost frică să nu pierd biletul sau să mă trezesc și să aflu că a fost doar un vis. L-am pus într-o carte preferată, iar în zilele următoare l-am verificat în mod repetat”, a mai povestit Sean.

Din primii bani obținuți, Henderson își va duce familia într-o vacanță de cinci stele în Insulele Canare. Printre altele, spune că vrea să cumpere o casă, să îi aducă fiului un PlayStation 5, dar să facă „mici surprize” și echipei locale de fotbal, la care băiatul său joacă.

„Această achiziție mi-a schimbat viața pentru totdeauna – și viața fiului meu”, a adăugat el.

„Povestea lui Sean este un exemplu minunat de cum un câștig la loterie poate veni exact la momentul potrivit. După ani de muncă grea, acum are ocazia să se bucure de viață și să îi răsplătească pe cei dragi”, a comentat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale.

Șansa Nicolei Dickinson

Povestea lui Sean Henderson se aseamănă cu aceea a Nicolei Dickinson. Ea a devenit multimilionară după ce a câștigat o casă spectaculoasă în Lake District, evaluată la 4,5 milioane de lire sterline. De asemenea, a primit și un premiu în bani în valoare de 250.000 de lire sterline.

Nicola, în vârstă de 59 de ani, a perseverat jucând la tombolă, deși soțul ei, Martyn, îi tot repeta că nu va câștiga niciodată.

