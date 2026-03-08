Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război

Malina Maria Fulga
08 mart. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan face o comparație între legea și prevederile internaționale și realitatea de pe teren din timpul unui conflict direct. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan vorbește despre cum prevederile internaționale, care au ca scop crearea unui cadru cât mai sigur și mai rezonabil în situația unui conflict direct, se bat adesea cap în cap cu realitățile unui astfel de conflict.

Necesitatea de autoapărare imediată, copleșitoare, care să nu lase alegerea mijloacelor și nici timp pentru deliberare. De asemenea, trebuie să se demonstreze că autoritățile locale nu au făcut nimic nerezonabil sau excesiv. Deoarece actul justificat de necesitatea autoapărării trebuie să fie limitat de acea necesitate și să rămână clar în cadrul acesteia.

De asemenea, invitatul aduce în vedere drept exemplu situația Kuweitului, care a doborât avioane americane deși, după cum spune acesta, americanii le erau aliați, motivația fiind dată de faptul că o situație de război poate schimba toate regulile prestabilite.

Adică nu acționăm disproporționat. Americanii le-au dat o bombă la un moment dat. Și, după cum vezi, bombardează, cum spun israelienii, chirurgical, lăsând la o parte erorile, care sunt inevitabile în război. Te informez că băieții din Kuweit, cu armament american, tocmai au doborât trei avioane ale aliaților lor americani. Deci, Kuweitul, căruia americanii i-au pus arme în mână să se apere de demenți gen Saddam Hussein, tocmai a dărâmat trei avioane americane. Oare de ce? Au trădat cauza? Nu. Așa e în război.

