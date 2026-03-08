Iată ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău. Persoana în cauză se expune unor sancțiuni clare prevăzute de Legea nr. 196/2018.

În condițiile în care refuzi să permiți accesul președintelui asociației sau al unei persoane delegate de acesta în apartamentul în care locuiești, există posibilitatea să te expui unor sancțiuni clare prevăzute de Legea nr. 196/2018. Așa cum stabilește legislația în vigoare, proprietarul este obligat să permită accesul în locuință pentru lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor proprietății comune la care se poate face accesul doar prin proprietatea sa.

Ce amendă primești dacă refuzi accesul în apartament

Există condiții de acces pe care ambele părți trebuie să le respecte. Președintele asociației de locatari trebuie să trimită un preaviz scris cu 5 ziler înainte. În caz de urgență (de exemplu, o țeavă spartă care inundă vecinii), preavizul este de doar 24 de ore. Scopul accesului este simplu. Și anume, pentru întreținerea sau repararea elementelor comune. Printre acestea se numără coloanele de apă, scurgeri și coloane de încălzire.

În cazul în care accesul este refuzat după primirea preavizului, fapta constituie contravenție conform Art. 102, alin. (1), lit. e). Pot fi aplicate amenzi între 500 și 3.000 de lei de către primărie, împuterniciții acestora sau de Poliția Locală.

Ce arată legea

Art. 31 prevede următoarele:

„(1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. (2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, în condiţiile legii. (3) Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) sunt despăgubiţi de către asociaţia de proprietari, din fondul de reparaţii. (4) În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenţie, persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condiţiile legii. (5) Lucrările de intervenţie la elementele componente ale proprietăţii comune, efectuate în baza alin. (1), se execută în condiţii stabilite de comun acord şi consemnate printr-un acord semnat de către proprietar şi asociaţia de proprietari. (6) În situaţia în care, pe parcursul executării lucrărilor de intervenţie în baza prevederilor alin. (1), se afectează în orice mod proprietatea individuală, cheltuielile necesare pentru aducerea la starea tehnică iniţială a acestora se suportă în condiţiile alin. (3) şi/sau (4), după caz”, conform lege5.ro.

