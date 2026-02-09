Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția

Un oraș din Europa este considerat perfect pentru Ziua Îndrăgostiților, oferind plaje cu nisip fin și vin la doar trei euro. Nu este vorba despre Paris, destinația fiind adesea comparată cu Veneția.

Ei bine… Aveiro, orașul romantic al Portugaliei, oferă vacanțe de neuitat între canale, plaje cu nisip fin și faimoasele case vopsite în dungi colorate de pe Costa Nova.

Un oraș mai puțin cunoscut decât vecinul său, Porto, adesea numit „Veneția Portugaliei”, datorită rețelei sale de canale pitorești și bărcilor colorate, denumite Moliceiro.

Una dintre atracțiile principale ale orașului o reprezintă croazierele pe Canalul Central în bărci tradiționale Moliceiro, cu prețuri de la 13 euro, aproximativ 64 de lei.

De asemenea, Costa Nova, cu plajele sale întinse și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia, oferă experiențe de neuitat pentru turiști.

Aveiro este construit în jurul apelor lagunei Ria de Aveiro, o întindere de apă sărată de coastă, înconjurată de canale.

Cel mai mare dintre acestea este Canal Central de Aveiro, care traversează centrul orașului și oferă turiștilor posibilitatea de a face croaziere de-a lungul apei în Moliceiro, bărci tradiționale folosite odinioară pentru colectarea algelor.

Aceste tururi de agrement pot fi rezervate începând de la 13 euro, conform publicației britanice The Sun. Tururile încep pe Canalul Central al Riei de Aveiro și se îndreaptă către Canalul São Roque, situat la nord de oraș.

Totodată, de-a lungul malurilor canalelor se găsesc numeroase baruri, restaurante și cafenele. Printre cele mai populare se numără Boteco Aveiro, Taberna do Canal și Luxor Lounge, locuri ideale pentru o pauză relaxantă.

Pentru turiștii care caută o experiență mai neconvențională, Neighbourhood Alavarium Bar oferă șezlonguri în curtea interioară, iar o halbă de bere locală costă doar 2,75 de euro, aproximativ 13,5 lei.

Pentru iubitorii gastronomiei, orașul Aveiro este renumit pentru un desert tradițional portughez realizat din gălbenușuri și zahăr, acoperite cu o crustă fină din napolitană. Aceste delicii pot fi savurate în cafenelele și patiseriile locale pentru aproximativ 1,6 euro, adică aproape 7,8 lei.

De asemenea, pentru pasionații de vinuri, regiunea Bairrada, situată în apropiere de Aveiro, este cunoscută pentru producția de vinuri spumante și roșii. Tururile la podgoriile din zonă sunt accesibile ca preț, iar barurile și restaurantele din centrul orașului oferă pahare de vin începând de la 2,3 euro.

La doar 10 minute de centrul orașului se află satul de coastă Costa Nova, un loc de o frumusețe unică, descris de turiști drept „cea mai adorabilă locație”, fiind una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Portugalia.

Plaja principală, Praia da Costa Nova, se întinde pe aproape 1,6 kilometri și este ideală pentru plajă, având nisip fin și alb. Însă, valurile puternice din Oceanul Atlantic pot constitui o provocare pentru înotători.

Aici se află și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia, cu cele 288 de trepte ale sale, care oferă priveliști spectaculoase asupra coastei, fiind și aceasta o atracție de neratat pentru turiști.

Cum se poate ajunge în orașul Aveiro din Portugalia

Orașul nu dispune de un aeroport internațional, însă cel mai apropiat aeroport se află la doar 34 de minute distanță cu trenul. Este vorba despre aeroportul din Porto, orașul fiind considerat destinația perfectă pentru un city-break în Portugalia.

Biletele de tren pot fi achiziționate cu prețuri care încep de la 7 euro, iar din București există zboruri către Porto, dar cele mai multe dintre ele au escală în Spania, Franța sau Regatul Unit.

