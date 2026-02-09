Prima pagină » Diverse » Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția

Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția

09 feb. 2026, 12:05, Diverse
Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția
FOTO - Caracter ilustrativ

Un oraș din Europa este considerat perfect pentru Ziua Îndrăgostiților, oferind plaje cu nisip fin și vin la doar trei euro. Nu este vorba despre Paris, destinația fiind adesea comparată cu Veneția.

Ei bine… Aveiro, orașul romantic al Portugaliei, oferă vacanțe de neuitat între canale, plaje cu nisip fin și faimoasele case vopsite în dungi colorate de pe Costa Nova.

Un oraș mai puțin cunoscut decât vecinul său, Porto, adesea numit „Veneția Portugaliei”, datorită rețelei sale de canale pitorești și bărcilor colorate, denumite Moliceiro.

Una dintre atracțiile principale ale orașului o reprezintă croazierele pe Canalul Central în bărci tradiționale Moliceiro, cu prețuri de la 13 euro, aproximativ 64 de lei.

De asemenea, Costa Nova, cu plajele sale întinse și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia, oferă experiențe de neuitat pentru turiști.

Aveiro este construit în jurul apelor lagunei Ria de Aveiro, o întindere de apă sărată de coastă, înconjurată de canale.

Cel mai mare dintre acestea este Canal Central de Aveiro, care traversează centrul orașului și oferă turiștilor posibilitatea de a face croaziere de-a lungul apei în Moliceiro, bărci tradiționale folosite odinioară pentru colectarea algelor.

Aceste tururi de agrement pot fi rezervate începând de la 13 euro, conform publicației britanice The Sun. Tururile încep pe Canalul Central al Riei de Aveiro și se îndreaptă către Canalul São Roque, situat la nord de oraș.

Totodată, de-a lungul malurilor canalelor se găsesc numeroase baruri, restaurante și cafenele. Printre cele mai populare se numără Boteco Aveiro, Taberna do Canal și Luxor Lounge, locuri ideale pentru o pauză relaxantă.

Pentru turiștii care caută o experiență mai neconvențională, Neighbourhood Alavarium Bar oferă șezlonguri în curtea interioară, iar o halbă de bere locală costă doar 2,75 de euro, aproximativ 13,5 lei.

Pentru iubitorii gastronomiei, orașul Aveiro este renumit pentru un desert tradițional portughez realizat din gălbenușuri și zahăr, acoperite cu o crustă fină din napolitană. Aceste delicii pot fi savurate în cafenelele și patiseriile locale pentru aproximativ 1,6 euro, adică aproape 7,8 lei.

De asemenea, pentru pasionații de vinuri, regiunea Bairrada, situată în apropiere de Aveiro, este cunoscută pentru producția de vinuri spumante și roșii. Tururile la podgoriile din zonă sunt accesibile ca preț, iar barurile și restaurantele din centrul orașului oferă pahare de vin începând de la 2,3 euro.

La doar 10 minute de centrul orașului se află satul de coastă Costa Nova, un loc de o frumusețe unică, descris de turiști drept „cea mai adorabilă locație”, fiind una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Portugalia.

Plaja principală, Praia da Costa Nova, se întinde pe aproape 1,6 kilometri și este ideală pentru plajă, având nisip fin și alb. Însă, valurile puternice din Oceanul Atlantic pot constitui o provocare pentru înotători.

Aici se află și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia, cu cele 288 de trepte ale sale, care oferă priveliști spectaculoase asupra coastei, fiind și aceasta o atracție de neratat pentru turiști.

Cum se poate ajunge în orașul Aveiro din Portugalia

Orașul nu dispune de un aeroport internațional, însă cel mai apropiat aeroport se află la doar 34 de minute distanță cu trenul. Este vorba despre aeroportul din Porto, orașul fiind considerat destinația perfectă pentru un city-break în Portugalia.

Biletele de tren pot fi achiziționate cu prețuri care încep de la 7 euro, iar din București există zboruri către Porto, dar cele mai multe dintre ele au escală în Spania, Franța sau Regatul Unit.

Autorul mai recomandă:

Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026

DRAGOBETELE, sărbătorit în toată țara cu evenimente și prăjituri în formă de inimioară sau torturi speciale. Unele perechi s-au căsătorit pentru o zi

BANCUL ZILEI | Invitație de Valentine’s Day

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
La ce vârstă atingem cea mai bună formă fizică?
FLASH NEWS S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag
12:39
S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag
VIDEO Ion Cristoiu: Ascultând slugarnic de Emmanuel Macron, Nicușor Dan contestă Consiliul Păcii al lui Donald Trump
12:37
Ion Cristoiu: Ascultând slugarnic de Emmanuel Macron, Nicușor Dan contestă Consiliul Păcii al lui Donald Trump
JOBURI La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
12:37
La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
FLASH NEWS Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”
12:24
Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore
12:06
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore
ULTIMA ORĂ Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor
12:02
Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe