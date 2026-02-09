George Simion se apără după ce a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. ”Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este”

George Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri româno-american Dragoş Sprînceană, care a susținut în spațiul public că liderul AUR ”a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver, pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției”.

Sprînceană susține că a aflat acest lucru într-o vizită la București, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025. În replică, Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că totul este doar o ”lecție de manipulare”.

”Salutare, dragi prieteni! Suntem la începutul unei noi săptămâni de lupte. Și pentru că nu putem să începem săptămâna fără să lămurim toate atacurile care vin la adresa noastră, o să încep prin a vă spune tuturor ceea ce știați deja.

Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump, nu am cumpărat lobby sau influență în Statele Unite. Lecția de manipulare. Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este. Sau asta vor să facă cei care manipulează românii. Nu doar că cică aș fi plătit un milion și jumătate de dolari în Statele Unite, aceeași minciună de anul trecut, din timpul alegerilor. Dar acum cică aș fi cerut 4,5 milioane înapoi.

N-am acționat în instanță, n-am dat în judecată nicio firmă, n-am cerut niciun dolar înapoi, pentru că nici nu l-am dat. Sunt niște minciuni tirajate de toți oamenii sistemului și de majoritatea televiziunilor, exact cum au făcut în timpul campaniei electorale de anul trecut.

De ce? Pentru că le fuge pământul de sub picioare. Pentru că în momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu. N-am fost în discuții în stare de ebrietate și nu am scos România din programul Visa Waiver. Vă dați seama, nici nu e nevoie să vă spun. Ei fac toate aceste lucruri ca să ne obosească”, a transmis George Simion, pe pagina sa de Facebook.

Simion: ”Noi nu obosim, noi nu cedăm și mergem înainte”

Simion a menționat că în ciuda presiunii publice pe care partidul său o simte, AUR va continua să îți spună nemuțumirile. Fostul candidat la prezidențiale a invitat din nou românii în stradă pe 12 februarie, la ora 12.

”Am o veste proastă pentru voi la început de săptămână, băieții. Noi nu obosim, noi nu cedăm și mergem înainte. Și în spatele nostru sunt milioane de români care s-au trezit în conștiință și care înțeleg că ceea ce v-a deranjat a fost raportul necruțător din Congresul Statelor Unite, care a spus negru pe alb că puterea din România nu este legitimă.

Tocmai de aceea trebuie să ajungem cât mai repede la alegeri prezidențiale și alegeri anticipate. Dragi prieteni, în această săptămână, joi pe 12, februarie la ora 12, toți românii de la persoane cu dizabilități, la minerii, la oameni nemulțumiți de guvern, pot ieși să își manifeste supărarea. Nu trebuie să vină la București, eu voi fi într-un colț de țară alături de alți oameni nemulțumiți și fiecare dintre voi organizați-vă cu prietenii, rudele, colegii de breaslă și ieșiți, filmați-vă și arătați guvernului că o majoritate a românilor spune nu. Trebuie să ne facem vocea cunoscută prin toate căile, iar joi la ora 12 este un moment de solidaritate națională. Cu riscul de a plictisi, vă invit pe toți să vă alăturați Alianței pentru Unirea Românilor. Singura formă prin care îi putem destructura și îi putem îndepărta de la puterea pe care o exercită în mod dictatorial în acest moment, este să avem o majoritate în viitorul Parlament, să ne apropiem de 50%. Pentru asta este nevoie pe fiecare stradă, în fiecare sat, în fiecare cartier de oameni de aur.

Participați și fiți membri în anul 2026. Eu nu obosesc, eu nu renunț și am alături de mine milioane de oameni. Eu nu o să stau în fiecare zi să răspund la minciunile voastre care n-au niciun suport. Noi mergem mai departe. Pentru poporul român”, a declarat George Simion.

