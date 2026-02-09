Satul fantomă descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Toți localnicii l-au abandonat acum un deceniu, ca la un semnal

BBC prezintă o poveste absolut fascinantă: un sat fantomă, care pare desprins dintr-un film de groază, a fost descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Jay Curtis, creator de conţinut pe social media, a dat peste acest loc în timp ce filma cu o dronă.

Televiziunea britanică relatează că micuțul cătun din Llandarcy, abandonat complet de localnici, pare a fi scena unui film de groază postapocaliptic.

„Sat ciudat în mijlocul unei vechi rafinării”

BBC scrie că Jay Curtis filma cu o dronă în Llandarcy, Neath Port Talbot, atunci când a zărit ceva ce a descris drept „un sat ciudat în mijlocul unei vechi rafinării”.

Inițial, cătunul din Llandarcy trebuia să devină o comunitate înfloritoare de 10.000 de oameni. La un moment, și Charles, pe atunci prinț moștenitor, a vizitat zona, întrebând despre progresul lucrărilor. Ulterior, însă, întregul sit a fost abandonat în mod misterios, ultimii oameni părăsind locul cu un deceniu în urmă.

Nimeni nu știe de ce au plecat oamenii și lucrările s-au oprit brusc, căci atât proprietarul șantierului, cât și autoritățile locale preferă să păstreze discreția și să nu vorbească despre acest subiect.

Când a văzut satul, Jay Curtis a crezut că a dat peste o scenă „desprinsă dintr-un film apocaliptic”: „Pur și simplu părea complet abandonat. La un moment dat m-am gândit că poate este un platou de filmare, pentru că în Țara Galilor se desfășoară multe filmări în acest moment. Abia când m-am apropiat puțin cu drona mi-am dat seama că era un cătun în toată regula, cu garaje, electricitate și iluminat”.

Curtis, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Swansea, Țara Galilor, are un canal de social media pe care prezintă filmări cu locuri abandonate și uitate din Marea Britanie, în efortul de a păstra istoria „înainte ca aceasta să dispară”.

Cunoscută sub numele de satul Coed Darcy, zona din jurul fostei rafinării a colosului British Petroleum trebuia reamenajată pentru o nouă comunitate de 10.000 de oameni. Însă, în ciuda vizitei lui Charles și a reclamei făcute, lucrările nu au fost niciodată finalizate. Cele 294 de case ridicate sunt, în prezent, înghițite de vegetația luxuriantă.

