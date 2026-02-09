Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999

09 feb. 2026, 15:03, Știri externe
Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit la o întâlnire a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz de la Szombathely că, atunci când războiul din Kosovo s-a intensificat în anul 1999, în timpul primului său mandat de prim-ministru, Bill Clinton i-a cerut Ungariei să deschidă un al doilea front și să atace Serbia.

Viktor Orban a precizat în weekend că, în timpul primului său mandat de premier, în anul 1999, președintele Statelor Unite de atunci, Bill Clinton, i-a cerut să deschidă un al doilea front și să atace Serbia sau, cel puțin, să bombardeze de la distanță Voivodina și Belgrad, a declarat Orban la Szombathely.

Cu toate acestea, guvernul lui Orbán a respins acest lucru și a răspuns solicitării explicite a președintelui american cu un „Nu, domnule!”. „Dacă, la acea vreme, am fi avut un prim-ministru care știa doar să spună «Da, domnule!», am fi fost în război până la gât”, a conchis Orbán.

În urma convorbirii, care a avut loc prin telefon, Viktor Orban a spus că au convenit să discute personal această chestiune la summitul NATO programat pentru o săptămână mai târziu, dar americanii nu au mai adus niciodată în discuție subiectul, susține acum Orbán. Momentul a fost invocat de premierul Ungariei pentru a demonstra că „este posibil să spui nu, când ai curajul să o faci”.

Deși inițial existau unele planuri pentru o operațiune terestră NATO în 1999, în timpul războiului din Kosovo, acest plan nu a avut niciun sprijin politic real și nu există dovezi că Ungaria ar fi trebuit să atace Serbia.

La acel moment, în rândul politicienilor europeni, se vorbea de o operațiune terestră, dar Washington Post a dezvăluit aceste planuri. Liderii NATO au negat ulterior că ar fi existat o astfel de operațiune în Iugoslavia. Însuși Viktor Orban a raportat Parlamentului, la acel moment, că membrii NATO considerau o operațiune terestră atât de inutilă, încât nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi a summitului NATO, a spus Áron Tábor, expert în SUA și lector la Institutul de Studii Politice și Internaționale de la Universitatea Eötvös Lóránd.

