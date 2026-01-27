Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026

Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se pregătesc deja pentru creșteri accentuate de preț imediat după data de 1 februarie.

Gesturile romantice devin mai costisitoare în 2026, iar buchetele de Valentine’s Day nu fac excepție. Prețurile florilor au crescut cu până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul scumpirilor din producție și al cererii ridicate specifice sărbătorii îndrăgostiților.

Deși mai sunt câteva săptămâni până la 14 februarie, pregătirile în sere și florării sunt deja în plină desfășurare. Tot mai mulți clienți aleg să facă rezervări anticipate, din dorința de a evita majorările de preț care, potrivit comercianților, vor deveni semnificative după data de 1 februarie, dar și pentru a nu risca epuizarea stocurilor, potrivit Observatornews.ro.

Trandafirii roșii rămân, ca în fiecare an, în topul preferințelor. Dacă în prezent un fir se vinde cu aproximativ 10 lei, de la începutul lunii februarie prețul acestuia va ajunge la cel puțin 12 lei.

În același timp, aranjamentele florale sunt considerabil mai scumpe: buchetele care anul trecut porneau de la 20 de lei pot ajunge acum la sume mult mai ridicate, iar cele complexe depășesc pragul de 350 – 400 de lei, în funcție de design și de raritatea plantelor folosite.

Cum explică florarii creșterea prețurilor în prag de Valentine’s Day

Producătorii locali explică scumpirile prin creșterea accentuată a costurilor de producție. Cheltuielile pentru întreținerea florilor s-au dublat față de anii precedenți, principala problemă fiind valul de ger din luna ianuarie. Temperaturile scăzute au impus utilizarea intensivă a centralelor pe lemne și cărbune pentru a menține în sere o temperatură constantă de aproximativ 19 grade Celsius.

Aceste costuri suplimentare cu încălzirea se reflectă direct în prețul final al florilor, atât la fir, cât și al celor la ghiveci. De exemplu, siclamenele, foarte căutate în această perioadă, se vând în prezent cu aproximativ 25 de lei.

Pentru a face față scumpirilor, tot mai mulți bărbați aleg soluția precomenzilor, încă de la finalul lunii ianuarie, blocând astfel prețurile actuale. Florarii observă o tendință clară de cumpătare, clienții preferând rezervările sigure în locul achizițiilor de ultim moment din 14 februarie.

Pe lângă trandafiri, sunt tot mai căutate și florile de sezon cultivate local. Oferta, care include aproximativ 12 tipuri diferite de plante, oferă alternative accesibile pentru toate bugetele, în ciuda inflației resimțite și în acest sector.