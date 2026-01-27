Prima pagină » Actualitate » Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026

Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026

Mihai Tănase
27 ian. 2026, 09:52, Actualitate
Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026
Buchet de flori de Valentine's Day - Foto: Freepik

Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se pregătesc deja pentru creșteri accentuate de preț imediat după data de 1 februarie.

Gesturile romantice devin mai costisitoare în 2026, iar buchetele de Valentine’s Day nu fac excepție. Prețurile florilor au crescut cu până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul scumpirilor din producție și al cererii ridicate specifice sărbătorii îndrăgostiților.

Deși mai sunt câteva săptămâni până la 14 februarie, pregătirile în sere și florării sunt deja în plină desfășurare. Tot mai mulți clienți aleg să facă rezervări anticipate, din dorința de a evita majorările de preț care, potrivit comercianților, vor deveni semnificative după data de 1 februarie, dar și pentru a nu risca epuizarea stocurilor, potrivit Observatornews.ro.

Trandafirii roșii rămân, ca în fiecare an, în topul preferințelor. Dacă în prezent un fir se vinde cu aproximativ 10 lei, de la începutul lunii februarie prețul acestuia va ajunge la cel puțin 12 lei.

În același timp, aranjamentele florale sunt considerabil mai scumpe: buchetele care anul trecut porneau de la 20 de lei pot ajunge acum la sume mult mai ridicate, iar cele complexe depășesc pragul de 350 – 400 de lei, în funcție de design și de raritatea plantelor folosite.

Cum explică florarii creșterea prețurilor în prag de Valentine’s Day

Producătorii locali explică scumpirile prin creșterea accentuată a costurilor de producție. Cheltuielile pentru întreținerea florilor s-au dublat față de anii precedenți, principala problemă fiind valul de ger din luna ianuarie. Temperaturile scăzute au impus utilizarea intensivă a centralelor pe lemne și cărbune pentru a menține în sere o temperatură constantă de aproximativ 19 grade Celsius.

Aceste costuri suplimentare cu încălzirea se reflectă direct în prețul final al florilor, atât la fir, cât și al celor la ghiveci. De exemplu, siclamenele, foarte căutate în această perioadă, se vând în prezent cu aproximativ 25 de lei.

Pentru a face față scumpirilor, tot mai mulți bărbați aleg soluția precomenzilor, încă de la finalul lunii ianuarie, blocând astfel prețurile actuale. Florarii observă o tendință clară de cumpătare, clienții preferând rezervările sigure în locul achizițiilor de ultim moment din 14 februarie.

Pe lângă trandafiri, sunt tot mai căutate și florile de sezon cultivate local. Oferta, care include aproximativ 12 tipuri diferite de plante, oferă alternative accesibile pentru toate bugetele, în ciuda inflației resimțite și în acest sector.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
11:14
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
LEGE Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
11:11
Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
ULTIMA ORĂ Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
11:02
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
ECONOMIE Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
10:45
Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
TEHNOLOGIE Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
10:36
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre abur și fum?
FLASH NEWS „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
11:16
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
CINEMA De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
11:06
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
SPORT Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
11:02
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
FLASH NEWS Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
10:54
Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
AUTO Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
10:49
Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
Gândul de Vreme Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe