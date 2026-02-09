Prima pagină » Actualitate » Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un comerciant de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF

Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un comerciant de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF

09 feb. 2026, 14:18, Actualitate
Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un comerciant de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Acest control a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, dar și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis, se arată într-un comunicat.

Astfel, inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, dar și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Cercetările au mai evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără a declara veniturile, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:

  • 6.157.211 lei TVA de plată;
  • 5.185.020 lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără să declare și să achite impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au mai constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. S-au luat decimăsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.

