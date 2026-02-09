Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a precizat luni că Ucraina este responsabilă pentru împușcarea unuia dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Rusiei, Vladimir Alekseev. Deși suspecții prinși sunt ruși, FSB susține că aceștia operau din partea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Reuters.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat luni că bărbații care au încercat să îl asasineze pe Vladimir Alekseev, unul dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Rusiei, au recunoscut că executau ordine venite din partea serviciului de informații al Ucrainei, SBU.

Ucraina neagă orice implicare

De cealaltă parte, Ucraina a negat orice implicare în tentativa de asasinat de vineri a general-locotenentului Alekseev, adjunctul șefului GRU, serviciul de informații militare rus. FSB a declarat că presupusul atacator, Liubomir Korba, un cetățean rus de origine ucraineană, a fost interogat după ce a fost extrădat din Dubai. Presupusul său complice, Viktor Vasin, a fost, de asemenea, interogat.

Ucraina și Polonia au făcut echipă, afirmă Moscova

FSB a declarat că atât Korba, cât și Vasin, și-au recunoscut vina și au oferit detalii despre atacul armat, despre care au spus că a fost „comis în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei”. Rușii au declarat că Liubomir Korba a fost recrutat de SBU în august 2025 în Ternopil, vestul Ucrainei, iar antrenamentul l-a urmat la Kiev. Korba ar fi fost plătit lunar în criptomonede, iar pentru uciderea lui Alekseev i s-ar fi promis suma de 30.000 de dolari de către SBU, a precizat FSB. Pentru recrutarea lui Korba ar fi fost implicate și serviciile secrete poloneze, spun rușii.

