Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproape 9%”

Economistul AUR, Petrișor Peiu, vine cu un plan pentru a scoate România din criza economică, fie că vor ajunge la guvernare în urma alegerilor anticipate, fie în urma alegerilor normale. „Zece căi de ieșire din stagflație” se numește documentul prezentat de liderul senatorilor AUR.

Modalitățile de a scăpa de stagflație, spune Peiu, sunt următoarele:

Scutirea/reducerea pe impozitul pe proprietate pentru locuința de domiciliu și limitarea la 0,005% a cotei de impozitare în cazul trecerii la impozitarea după valoarea de piață

Renunțarea la plafonarea retragerilor din propriul fond de pensie din pilonul II

Eliminarea completă a practicilor de e-birocrație (e-factura, e-transport etc.)

Toate datoriile statului către firme să devină credit fiscal

Oprirea închiderii centralelor pe cărbune până la finalizarea noilor capacități pe gaze

Plafoane ale capitalelor de cheltuieli publice: cu salariile bugetarilor, cu bunuri și servicii, cu asistența socială alta decât pensiile

Moratoriu pentru investițiile inutile sau neurgente

Creșterea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale

Simplificarea aparatului guvernamental

Reducerea aparatului birocratic

