Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproape 9%"

09 feb. 2026, 14:24, Știri politice
Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproape 9%”
Economistul AUR, Petrișor Peiu, vine cu un plan pentru a scoate România din criza economică, fie că vor ajunge la guvernare în urma alegerilor anticipate, fie în urma alegerilor normale. „Zece căi de ieșire din stagflație” se numește documentul prezentat de liderul senatorilor AUR.

Modalitățile de a scăpa de stagflație, spune Peiu, sunt următoarele:

  • Scutirea/reducerea pe impozitul pe proprietate pentru locuința de domiciliu și limitarea la 0,005% a cotei de impozitare în cazul trecerii la impozitarea după valoarea de piață
  • Renunțarea la plafonarea retragerilor din propriul fond de pensie din pilonul II
  • Eliminarea completă a practicilor de e-birocrație (e-factura, e-transport etc.)
  • Toate datoriile statului către firme să devină credit fiscal
  • Oprirea închiderii centralelor pe cărbune până la finalizarea noilor capacități pe gaze
  • Plafoane ale capitalelor de cheltuieli publice: cu salariile bugetarilor, cu bunuri și servicii, cu asistența socială alta decât pensiile
  • Moratoriu pentru investițiile inutile sau neurgente
  • Creșterea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale
  • Simplificarea aparatului guvernamental
  • Reducerea aparatului birocratic

