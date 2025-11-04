Prima pagină » Actualitate » Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră

Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră

04 nov. 2025, 20:57, Actualitate
Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video

Mai bine de jumătate dintre români trăiesc în apartamente mult prea mici. În multe locuinţe, trei adulţi împart aceeaşi cameră, conform statisticilor. Balconul devine birou, loc de joacă sau debara, iar de intimitate… nici nu poate fi vorba.

Legea spune că o garsonieră trebuie să aibă minimum 37 metri pătraţi, dar pe piaţa imobiliară apar la vânzare şi spaţii de sub 10 metri pătraţi. Iar românii le cumpără, nu pentru că le place înghesuiala, ci pentru că mai mult nu îşi permit.

Există şi o baie… tot atipică. E amplasată pe balcon, în faţa singurului geam al locuinţei. Deşi pe internet, astfel de apartamente ajung subiect de glume, pe piaţa imobiliară… se vând destul de repede, notează Observator TV.

Aparte, atipic, puţin ieşit din comun… sunt epitetele folosite de agenţii imobiliari pentru a distrage atenţia cumpărătorului de la realitate: spaţiile sunt sufocante, aproape imposibil de locuit, şi nu respectă legislaţia în vigoare.

Legea prevede o suprafaţă de minimum 20 metri pătraţi pentru o persoană. Pentru a două se adaugă încă 15 metri pătraţi și câte 10 metri pătraţi pentru fiecare persoană suplimentară. Asta înseamnă că o familie cu doi copii ar trebui să locuiască într-un spaţiu de minimum 55 de metri pătraţi.

Realitatea este că aproape 60% dintre familiile din România nu-şi permit luxul spaţiului. Dacă în alte capitale Europene, locuineţele se măresc spre periferie sau se echilibrează cu cele mari din alte zone, la noi nu sunt diferenţe majore. Apartamentele mari sunt, de fapt, excepţiile de la regulă.

Câte familii locuiesc în spații supraaglomerate:

  • România: 59,3%;
  • Bulgaria: 52,9%;
  • Letonia: 52,2%;
  • Croația: 43%;
  • Media UE: 25%.

O familie formată din doi adulți și doi copii ar avea nevoie, realist vorbind, de un apartament cu patru camere. Într-o zonă decentă, apartamentul ajunge la aproximativ 150.000 de euro.

Iar cu un salariu de 1.000 de euro pe lună, un părinte ar trebui să economisească fiecare leu timp de aproape 13 ani pentru a achita integral locuința. De această situaţie profită şi dezvoltatorii care, pentru un preţ mai mic, construiesc spaţii sub standardele minime.

Trec valorile legale din pix, iar în realitate… fură la metru. Săptămâna trecută, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut controale la 500 de dezvoltatori imobiliari din toată țara şi a oprit vânzarea a peste 3.000 de apartamente, pentru că nu erau conforme cu actele. Amenzile au însumat aproape un milion de lei.

FOTO – Captură video: Observator TV

Citește și

EXTERNE Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti
21:14
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti
POLITICĂ Andrei Caramitru susține că NU pot fi unificate sectoarele din București: „E praf în ochi”
20:45
Andrei Caramitru susține că NU pot fi unificate sectoarele din București: „E praf în ochi”
EXTERNE UE ar putea fi obligată să finanțeze temporar Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate
20:08
UE ar putea fi obligată să finanțeze temporar Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate
UTILE Ce semnifică, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului. Nu, nu controlează temperatura în mod direct
19:47
Ce semnifică, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului. Nu, nu controlează temperatura în mod direct
INEDIT Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim
19:24
Credeau că e un fragment de ceramică banal, dar arheologii au descoperit un avertisment vechi de 2.700 de ani, îngropat în Ierusalim
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
18:45
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient