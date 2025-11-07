O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”

Un apartament modest dintr-o celebră stațiune de coastă britanică a stârnit vâlvă în lumea imobiliară britanică: este scos la vânzare pentru doar o liră sterlină, dar are potențialul de a aduce proprietarului un venit anual de peste 30.000 de lire din chirii turistice, preia Observator. Chițimia dărăpănată cu două dormitoare l-ar putea îmbogății pe cumpărător, potrivit The Sun.

Situat în Penzance, un oraș pitoresc din regiunea Cornwall, apartamentul necesită renovări considerabile, însă specialiștii spun că, odată modernizat, ar putea deveni o investiție profitabilă în una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Marea Britanie.

Sean Roper, de la Paul Fosh Auctions, a spus că, deși locuința are nevoie de o investiție considerabilă pentru a fi modernizată, ar putea fi transformată într-o casă deosebită sau într-un spațiu de cazare pentru turiști, odată finalizate renovările.