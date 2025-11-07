Prima pagină » Actualitate » O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”

Rene Pârșan
07 nov. 2025, 18:01, Actualitate
Un apartament modest dintr-o celebră stațiune de coastă britanică a stârnit vâlvă în lumea imobiliară britanică: este scos la vânzare pentru doar o liră sterlină, dar are potențialul de a aduce proprietarului un venit anual de peste 30.000 de lire din chirii turistice, preia Observator. Chițimia dărăpănată cu două dormitoare l-ar putea îmbogății pe cumpărător, potrivit The Sun.

Situat în Penzance, un oraș pitoresc din regiunea Cornwall, apartamentul necesită renovări considerabile, însă specialiștii spun că, odată modernizat, ar putea deveni o investiție profitabilă în una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Marea Britanie.

Sean Roper, de la Paul Fosh Auctions, a spus că, deși locuința are nevoie de o investiție considerabilă pentru a fi modernizată, ar putea fi transformată într-o casă deosebită sau într-un spațiu de cazare pentru turiști, odată finalizate renovările.

„Odată renovată și complet mobilată, noul proprietar ar putea închiria locuința pe site-uri precum Airbnb sau Booking.com, deoarece mii de turiști din întreaga lume vizitează anual Cornwall și orașul istoric Penzance”, a declarat Sean Roper.

El a estimat că, după renovare completă, proprietatea ar putea genera aproximativ 32.000 £ pe an dacă este folosită ca închiriere pe termen scurt. Apartamentele complet renovate din Penzance pot ajunge să se închirieze în regim turistic pentru sume cuprinse între 1.800 și 2.000 de lire sterline pe săptămână, în sezonul de vârf.

Penzance, cheia succesului

De-a lungul anilor, Penzance a devenit o destinație turistică populară, renumită pentru numeroasele magazine, cafenele și galerii. Orașul găzduiește, de asemenea, Festivalul Golowan, un eveniment tradițional din mijlocul verii care îl celebrează pe Sfântul Ioan, patronul spiritual al orașului. Mii de turiști participă anual la festival.

