Orașul în care un container de locuit se vinde cu doar 3.500 de lei, acum, în februarie 2026. Poate fi folosit și ca vestiar sau magazie.

Un container de locuit pentru muncitori de pe șantier, dar care poate fi folosit și ca vestiar sau magazie, se vinde cu 3.565 lei (700 euro).

Containerul se află în Bălăceanca, Cernica, Ilfov și are o suprafață utilă de 12,5 metri pătrați.

Este multifuncțional, ideal pentru depozitare materiale de construcții, vestiar, magazie sau utilizare pe șantier, scrie în anunțul de pe storia.

Dimensiunile containerului sunt 500×250 cm, înălțime 210 cm.

Structura este una metalică, acest container fiind izolat la interior cu polistiren și spumă poliuretanică, finisaj OSB.

Sursa foto: storia

