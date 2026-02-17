Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă

Piața imobiliară din România are multe oferte cu prețuri ridicate, în perioada asta, dar există și locuințe mai ieftine și chiar în zone cunoscute ca având prețuri ridicate.

Este vorba despre deja celebrul oraș Cluj-Napoca, care oferă – de obicei – garsoniere la prețuri mari, la vânzare sau spre închiriere.

Și totuși, pe site-urile de comerț online există și prețuri mai accesibile. De exemplu, o garsonieră confort 3, aflată în zona Iris, se vinde cu doar 25.000 de euro.

„Vând garsonieră confort 3, zona Iris, etaj 1, stație tramvai aproape de Auchan și Lidl. În primăvară sau la vară, blocul se va renova. Este pus anunț”, se arată în anunțul de vânzare al proprietarului, postat pe OLX.

