Prima pagină » Actualitate » Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă

Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă

17 feb. 2026, 18:20, Actualitate
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă
Galerie Foto 6
FOTO - OLX

Piața imobiliară din România are multe oferte cu prețuri ridicate, în perioada asta, dar există și locuințe mai ieftine și chiar în zone cunoscute ca având prețuri ridicate.

Este vorba despre deja celebrul oraș Cluj-Napoca, care oferă – de obicei – garsoniere la prețuri mari, la vânzare sau spre închiriere.

Și totuși, pe site-urile de comerț online există și prețuri mai accesibile. De exemplu, o garsonieră confort 3, aflată în zona Iris, se vinde cu doar 25.000 de euro.

„Vând garsonieră confort 3, zona Iris, etaj 1, stație tramvai aproape de Auchan și Lidl. În primăvară sau la vară, blocul se va renova. Este pus anunț”, se arată în anunțul de vânzare al proprietarului, postat pe OLX.

Autorul mai recomandă:

Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere

Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării

Orașul din România în care o garsonieră a ajuns să se vândă cu doar 4.000 euro în februarie 2026

În ce stadiu al construcției se află o casă „la roșu”. Tot ce trebuie să știi despre această etapă a unei locuințe noi

Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 

Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case

Ce cheltuieli le pot fi imputate chiriașilor și care sunt costurile ce revin proprietarului. Legea stabilește clar limitele, în ambele cazuri

Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 

ANAF scoate la vânzare o garsonieră, cu 50.000 de euro. Unde se află locuința și ce suprafață are

Care este și cât costă cea mai ieftină chirie din București acum, în ianuarie 2026

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
NEWS ALERT Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
17:09
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
INEDIT De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
17:07
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
ACTUALITATE Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini
16:47
Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini
METEO Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
16:28
Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetarea cancerului este inundată de studii false, avertizează o analiză alarmantă
EXCLUSIV Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
17:43
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
FLASH NEWS Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
17:19
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
CONTROVERSĂ Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
17:00
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
FLASH NEWS Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
17:00
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
EXCLUSIV Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa
16:56
Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa
FLASH NEWS Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul
16:54
Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul

Cele mai noi

Trimite acest link pe