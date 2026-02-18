Prima pagină » Social » Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare

18 feb. 2026, 15:50, Social
Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare

Cu toții am mâncat măcar o dată renumiții hotdogi de la Ikea, însă un român a rămas uimit de prețul pe care l-a plătit pentru trei bucăți.

Hotdogii de la Ikea pot fi oricând o alternativă la îndemână atunci când vrem să potolim foamea pe bani puțini. Un român care a vizitat celebrul magazin a cumpărat trei bucăți, pe care a plătit doar 9 lei.

„Am mâncat la IKEA! Trei crenvurști, sosuri la alegere gratis, total 9 lei! Păreri?”, a fost mesajul acestuia, însoțit de patru fotografii cu delicioșii hotdogi.

Internauții s-au grăbit imediat să comenteze la postare

Așa ar trebui să fie peste tot. Sa mănânce toată lumea. / Foarte gustoși, iar prețul e ridicol de mic / Stați frumos până nu realizează ăștia și fac hot dog-ul 25 lei fără sos și fără chiflă / Bune oferte, bună mâncare la Ikea / 3 lei bucata, merită, numai pâinea și sosurile fac atâta, fără crenvurști și alte costuri. / Wow, preferatul meu crenvurst! Preț super, acolo mă opresc / Pfffff, țin minte când erau 1 leu, in perioada studenției! / Toată lumea , de la mic la mare mănâncă acolo, sunt cozi imense!, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Un hot dog de la Ikea are doar 140 de calorii la suta de grame, potrivit informațiilor de pe pagina web a producătorului suedez de mobilă. Valoarea nutrițională este semnificativ mai mică decât ceea ce veți găsi la alte restaurante sau unități fast-food.

Potrivit informațiilor de pe ikeamenu.com, un hot dog are 286 calorii și 14 grame de grăsimi, dar și 10,2 grame de proteine. Întreaga gustare constă în o chiflă moale și caldă, hot dog suculent, ceapă prăjită crocantă, gust dulce de murături și muștar ușor picant.

Informații nutriționale pentru un hot dog IKEA

Calorii – 286 calorii
Grăsime – 14 grame
Grăsimi saturate – 4,9 grame
Carbohidrați – 29,4 grame
zahăr – 4,8 grame
Proteine ​​- 10,2 grame
Sare – 1,65 grame

