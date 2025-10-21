(P) Avansează lucrările pe DJ 179 Periș – Buriaș, pe graniță cu Prahova

Se lucrează intens pe drumul județean DJ179 Periș – Buriaș. Stadiul lucrărilor din teren a ajuns la un procent 70%. Astfel, se estimează ca termen de finalizare jumătatea anului 2026.

Proiectul tehnic este conceput pentru o lungime de 9 kilometri și prevede un regim de circulație de 30-50 km/h. Carosabilul va avea o lățime de 6 metri, trotuarele vor avea 1,30 metri, iar pistele de biciclete vor avea 2 metri pe fiecare sens.

În paralel, pe acest tronson, lucrările de apă și canalizare au fost finalizate, deci se poate efectua tot ce ține de modernizarea infrastructurii rutiere, conform proiectului.

Datele din teren arată că tronsonul Periș – Buriaș este tranzitat, zilnic, de aproximativ 4.500 de autovehicule.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului

(P)Proiect de promovare turistică în regiunea București-Ilfov, derulat prin consiliul județean