(P) Cod galben de ninsori și polei. CJ Olt, intervenții pe drumurile județene

În contextul avertizării meteorologice de cod galben de ninsori și polei, Consiliul Județean Olt informează că sunt asigurate condițiile necesare pentru intervenții pe drumurile județene.

„Utilajele sunt echipate cu lame și sărărițe, stocurile de material antiderapant sunt suficiente, iar pantele și curbele cu risc ridicat au fost deja aprovizionate pentru intervenții rapide. Prevenția rămâne esențială”, transmite CJ Olt pe Facebook.

Recomandări pentru participanții la trafic:

echiparea autovehiculelor cu anvelope corespunzătoare sezonului rece;

adaptarea vitezei la starea carosabilului și la vizibilitate;

păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față;

evitarea manevrelor bruște;

verificarea stării tehnice a autovehiculului înainte de plecare.

„Situația este monitorizată permanent, iar intervențiile se fac ori de câte ori este necesar pentru menținerea siguranței rutiere. Conduceți prudent”, mai precizează sursa citată.

