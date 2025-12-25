Prima pagină » Diverse » (P) Cod galben de ninsori și polei. CJ Olt, intervenții pe drumurile județene

(P) Cod galben de ninsori și polei. CJ Olt, intervenții pe drumurile județene

25 dec. 2025, 20:31, Diverse

În contextul avertizării meteorologice de cod galben de ninsori și polei, Consiliul Județean Olt informează că sunt asigurate condițiile necesare pentru intervenții pe drumurile județene.

„Utilajele sunt echipate cu lame și sărărițe, stocurile de material antiderapant sunt suficiente, iar pantele și curbele cu risc ridicat au fost deja aprovizionate pentru intervenții rapide. Prevenția rămâne esențială”, transmite CJ Olt pe Facebook.

Recomandări pentru participanții la trafic:

  • echiparea autovehiculelor cu anvelope corespunzătoare sezonului rece;
  • adaptarea vitezei la starea carosabilului și la vizibilitate;
  • păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față;
  • evitarea manevrelor bruște;
  • verificarea stării tehnice a autovehiculului înainte de plecare.

„Situația este monitorizată permanent, iar intervențiile se fac ori de câte ori este necesar pentru menținerea siguranței rutiere. Conduceți prudent”, mai precizează sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P)CJ Olt a organizat un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane şi combaterii violenţei domestice

(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Recomandarea video

Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Pământul ar fi putut fi devastat de explozii spațiale „invizibile”

Cele mai noi