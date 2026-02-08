Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea povestește detaliile neștiute ale înfruntării. „Nu-l consider un om rău, doar că are o gură bogată”

Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară.

Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta cu Mircea Badea, prin „neprezentare”. Sportivul se rătăcise în centrul comercial, unde urma să se desfășoare meciul, în căutarea unei toalete.

„Am vrut să-l bat pe Mircea la brațe ca să câștig cu armele lui. Era să câștige prin neprezentarea mea. Am avut o nevoie fiziologică și nu știam unde sunt toaletele. El era deja în ring, mă strigase deja de două ori, dacă mă mai striga și a treia oară, pierdeam”, a relatat acesta.

„O chestie care m-a amuzat, dar m-a îndârjit și mai tare”

Mircea Badea credea că Teodor se speriase și voia să renunțe, ceea ce l-a îndârjit și mai tare pe sportivul medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Lupte în 2017. „Îl așteptam ca pe o prăjitură”, a mărturisit amuzat Teodor la emisiunea „Martorii„.

„Am mai aflat o chestie, care m-a amuzat, dar m-a îndârjit și mai tare. Mircea credea că o să abandonez înainte de meci, de frica lui, și vorba unui prieten: „Stai liniștit că îl aștept ca pe o prăjitură”, și-a amintit Teodor Constantin.

„Nu am putut să mă antrenez cum aș fi dorit”

Acesta a mărturisit că a intrat în ring, deși avea un picior accidentat. De aceea Teodor nici măcar nu a putut să se antreneze așa cum o făcea de obicei.

„Recunosc că am avut emoții înainte de fiecare meci, inclusiv înainte de cel cu Mircea. Nu-mi era frică de bătaia în sine, era frica de a te face de râs. Eu când intru în ring îmi dispare teama. Mă simțeam bine cu piciorul lovit, doar că nu am putut să mă antrenez cum aș fi dorit, înaintea meciului”, a povestit Teodor.

Mircea Badea făcut K.O. în 5 secunde: „I-am dat cu dreapta și un genunchi în față”

Teodor Constantin a povestit, apoi, în detaliu ce s-a întâmplat în cele cinci secunde, cât a durat cel mai faimos meci de box din mass-media românească.

„A început meciul, l-am văzut ca era pe gardă inversă ca să mă lovească în picior. L-am simțit stresat. L-am văzut că nu e în apele lui. Avea privirea pierdută. Avea emoții mari. A fost rapid. Au fost cinci secunde. Eram hotărât pe el. I-am dat una cu brațul din față. Poate ar fi vrut să batem mănușa, dar eu eram deja hotărât pe el. El a întins mâna în față, am aruncat stânga și după aia i-am dat cu dreapta, el s-a înmuiat. El, de frică sau din lipsă de experiență, în loc să se închidă s-a retras și i-am dat un genunchi în față. A fost un KO foarte dur. Nu mi-am dorit să se accidenteze grav. Și a învățat o lecție, dar nici nu s-a accidentat grav. Nu-l consider un om rău, doar că are o gură bogată”, a declarat Teodor Constantin.

Urmăriți integral emisiunea AICI:

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.