Andrei Dumitrescu
09 feb. 2026, 05:00, Justiție
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
Doi dintre cei trei membri ai comisiei care a propus acordarea ultimei permisii pentru criminalul turc Abdullah Ataș au fost premiați cu salarii de excelență de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Aceștia s-au aflat pe lista scurtă a directorilor care vor încasa bani în plus.

Scandalul public uriaș generat de fuga deținutului turc Abdullah Ataș după ce a primit o permisie de trei zile din care nu a mai revenit nu a provocat sancțiuni pentru niciun factor de decizie din cadrul ANP.

Turcul care în 2015 a omorât cu mașina un polițist rutier și care avea de executat 22 de ani de detenție a ieșit liber pe poarta Penitenciarului Rahova la data de 23 ianuarie, iar polițiștii au indicii solide că a reușit să părăsească țara după ce și-a plănuit în detaliu traseul până în țara natală, unde și-a pierdut urma.

Abdullah Ataș, la ultima plecare din penitenciar

În plus, după evadarea deținutului, a ieșit la iveală că, pentru bună purtare, el beneficiase de numai puțin de 24 de permisii.

Recompensați pentru „lucrări de excepție”

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Justiției, la data de 29 ianuarie, la sediul ANP, a avut loc o ședință de consiliu în urma căreia s-au stabilit directorii și adjuncții de penitenciare care vor beneficia de salariu de merit pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale realizate în cursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie.

Din cei 40 de șefi au fost nominalizați 15, între care și  Cornel Răduță, actualul șef al Direcției Inspecției Penitenciare, dar care, în decembrie, când s-au semnat actele pentru permisia lui Ataș, era director la Rahova.

Abdullah Ataș l-a omorât în 2015 pe „Dulăul de la Rutieră”

Totodată, a fost premiat pentru aceleași lucrări de excepție și Cristian Ghiță, cel care ocupă funcția de director adjunct. Ambii ofițeri au făcut parte din comisia care a semnat propunerea pentru permisia lui Ataș și au trimis-o, pentru aprobare, directorului general al ANP, Geo Bogdan Burcu.

Premianții vor primi, timp de trei luni, un spor de 50 la sută raportat la salariul de bază, adică fără prime sau alte bonusuri.

Ca urmare, sursele Gândul au afirmat că ofițerii vor beneficia de o majorare salarială de aproximativ 3.000 de lei pe lună.

