09 feb. 2026, 06:00, Știri politice
Senatorii dezbat luni trei moțiuni simple depuse de Opoziție: Educație, Apărare și Externe. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la Ora Guvernului

Noua săptămână politică începe în tensiune pentru coaliția de guvernare. Divergențele interne pe tema taxelor locale se amplifică, iar opoziția profită de moment și deschide front cu o serie de moțiuni simple împotriva Educației, Externelor și a Apărării. USR l-a chemat la Ora Guvernului pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru criza apei potabile din Argeș.

Disputa din interiorul puterii pornește de la majorarea impozitelor locale aplicată la 1 ianuarie. UDMR cere reducerea taxelor, iar PSD susține aceeași direcție și solicită ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, o schemă de diminuare.

Premierul Ilie Bolojan urmează să discute cu Ministerul Finanțelor pentru a evalua cât pot ajusta autoritățile locale nivelul majorărilor. USR acceptă negocieri, dar atrage atenția asupra limitei bugetare: România și-a asumat un deficit de 6,2% din PIB, ceea ce reduce spațiul pentru scăderi consistente.

În paralel, Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe două proiecte majore: reforma administrativă și pachetul de relansare economică, necesare pentru construcția bugetului.

Trei moțiuni simple în Senat

Opoziția aduce în Parlament o „rafală” de moțiuni simple, care vor fi dezbătute și votate în aceeași zi.

Externe – acordul UE–Mercosur
Prima moțiune critică modul în care Oana Țoiu a reprezentat interesele României în negocierile privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Opoziția invocă posibile efecte negative asupra agriculturii românești:  Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

Apărare – declarații considerate riscante
A doua moțiune îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, acuzat de „declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”. Ministrul a respins acuzațiile și a susținut că pozițiile sale au fost interpretate greșit. Opoziția a denumit moțiunea: „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

Educație – interimatul lui Ilie Bolojan
Al treilea document îl critică pe premier în rolul de ministru interimar al Educației. Opoziția contestă direcția anunțată pentru mediul universitar și vorbește despre riscuri pentru finanțarea sistemului: „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”.

Explicații cerute și la Camera Deputaților: Bogdan Ivan, chemat la Ora Guvernului

Tot luni, USR a convocat „Ora Guvernului”. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, trebuie să ofere clarificări privind criza apei potabile din județul Argeș:  „planul de măsuri și acțiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariția unei astfel de situații și care sunt acțiunile întreprinse în acest moment pentru a soluționa această problemă a crizei lipsei apei potabile”.

