Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping le interzice oamenilor de afaceri chinezi să mai investească într-o țară aflată în război în Gaza: A devenit o zonă de risc pentru China

Xi Jinping le interzice oamenilor de afaceri chinezi să mai investească într-o țară aflată în război în Gaza: A devenit o zonă de risc pentru China

09 feb. 2026, 00:35, Știri externe
Xi Jinping le interzice oamenilor de afaceri chinezi să mai investească într-o țară aflată în război în Gaza: A devenit o zonă de risc pentru China

Republica Populară Chineză a interzis investițiile în Israel de la începerea războiului din Fâșia Gaza cu Hamas din 2023, care ulterior a escaladat într-un conflict regional cu Hezbollah în sudul Libanului, cu rebelii Houthi în Yemen și în multiple confruntări cu Iranul între 2024 și 2025.

Anul trecut, China adenunțat intensificarea operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, exprimându-și susținerea pentru încetarea imediată a ostilităților și găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului. Încă din 2021, de când un delegat chinez la ONU a acuzat Israelul de crime de război în Fâșia Gaza, relațiile dintre cele două țări s-au răcit după ce China și-a declarat susținerea față de palestinieni și regimul clerical din Iran, ambele aflate în război cu Israel.

China consideră Israel drept „zonă de mare risc” pentru investitori

Beijing a clasificat Israel ca „zonă de mare risc”. Restricția a fost confirmată în dosarele instanței de către un fond de investiții chinez, care a invocat instrucțiuni guvernamentale ca motiv pentru care nu poate continua cu noi tranzacții, informează Ynet. Până în 2023, China a fost al doilea cel mai mare partener comercial după SUA, volumul comerțului a crescut de la 50 de milioane de dolari la 10 miliarde de dolari în 2013, fiind comercializate tehnologii și arme.

China a sprijinit de mult timp cauza statului Palestina împotriva Israelului. Potrivit CNN, în noiembrie 2023, un scandal major a izbucnit între cele două țări după ce au fost sesizate mai multe hărți online ale companiilor chineze, ca Baidu și Alibaba, care au omis numele Israelului pe hartă. În schimb, denumirile  Palestinei și a altor țări arabe erau evidențiate.

JPPI scrie că China ar fi devenit în ultimii ani un „focar de antisemitism”.  Din 2020, China a adoptat o poziție publică mai ostilă față de Israel și a sfătuit contactele israeliene să adopte un profil discret în China, care și-a extins prezența în Orientul Mijlociu.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Beijingul condamnă CONFLICTUL dintre Israel și Teheran/ „China se opune oricărei încălcări a suveranității și securității teritoriale a Iranului”

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro. Candidatul conservator pro-Trump a pierdut
22:57
Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro. Candidatul conservator pro-Trump a pierdut
VIDEO Momentul terifiant când o clădire din Tripoli se prăbușește. Cinci morți și alte zeci de persoane dispărute
21:58
Momentul terifiant când o clădire din Tripoli se prăbușește. Cinci morți și alte zeci de persoane dispărute
EVENIMENT Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump
21:54
Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump
CONTROVERSĂ Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele
20:01
Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele
FLASH NEWS Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein
19:44
Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein
FLASH NEWS Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”
19:11
Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Ancora NATO”, ținta lui Putin? Insula-cheie din Marea Baltică care stă între Europa și un război major cu Rusia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Exilat de la casa din Windsor, fostul prinț Andrew a rămas „doar” cu trei angajați
FLASH NEWS Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026
23:03
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026
SPORT Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat
22:26
Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
FLASH NEWS “Reforma” lui Bolojan este criticată chiar din interiorul PNL. Hubert Thuma: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică”
20:33
“Reforma” lui Bolojan este criticată chiar din interiorul PNL. Hubert Thuma: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică”
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic
20:30
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic
FLASH NEWS Dușmanul lui Bolojan din PNL denunță manevre împotriva candidaturii lui Crin Antonescu chiar din partea premierului: Antonescu a fost trădat!
20:27
Dușmanul lui Bolojan din PNL denunță manevre împotriva candidaturii lui Crin Antonescu chiar din partea premierului: Antonescu a fost trădat!

Cele mai noi

Trimite acest link pe