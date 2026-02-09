🚨 Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză

05:01

Bad Bunny a cântat alături de Lady Gaga pe durata pauzei. Donald Trump a criticat dur spectacolul artistului, pe care l-a descris „dezgustător” și un „afront la adresa măreției Americii”.

„Spectacolul de la pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste DINTOTDEAUNA! Nu are sens, este un afront la adresa măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toate Statele Unite și din întreaga lume. Acest „spectacol” este doar o „palmă” dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi. Nu inspiră nimic această harababură de spectacol de la pauză, va primi recenzii excelente din partea mass-mediei de știri false, pentru că habar n-au ce se întâmplă în LUMEA REALĂ – Și, apropo, NFL ar trebui să renunțe imediat noua regulă ridicolă de începere a meciului. FACEȚI AMERICA DIN NOU MĂREAȚĂ! ”