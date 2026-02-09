Prima pagină » Știri externe » Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză

09 feb. 2026, 06:10, Știri externe
Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga - apariție surpriză
Actualizări
06:02

UPDATE: Trailerele de la Super Bowl

Noi trailere la filmele care vor fi lansate în acest an au fost derulate pe durata finalei Super Bowl:

  • 00:03 Minions & Monsters
  • 02:12 Supergirl
  • 02:57 Project Hail Mary
  • 05:40 Star Wars: The Mandalorian and Grogu
  • 06:16 Disclosure Day
  • 07:16 The Super Mario Galaxy Movie
  • 07:31 Hoppers
  • 08:01 Scream 7
  • 08:58 The Devil Wears Prada 2
  • 10:37 Michael

05:52

UPDATE: Reclamele de la Super-Bowl

  • Prima reclamă:  Fanatics Sportsbooks: „Bet On Kendall” – cu Kendall Jenner din familia Kardashian;
  • A doua reclamă: Novartis: „Relax Your Tight End”;
  • A treia reclamă: chipsurile Pringles: „Pringleleo”;
  • A patra reclamă: Pepsi: „The Choice”;
  • A cincea reclamă, una nebunească:  Xfinity: „Jurassic Park… Works”;

05:32

UPDATE: Seahawks Seattle a devenit campioana NFL după 12 ani

Seahawks obține primul trofeu de echipa campioană NFL după 12 ani.

05:10

UPDATE: Care este scorul

Fundașul echipei Patriots, Drake Maye, a reușit o pasă  de la 6 metri către fundașul Rhamondre Stevenson, dar s-ar putea să fie prea puțin și prea târziu pentru o revenire în forță a echipei New England.

Scorul este 29 pentru Seahawks și 13 pentru Patriots.

05:01

UPDATE: Concertul lui Bad Bunny. Lady Gaga - apariție surpriză

Bad Bunny a cântat alături de Lady Gaga pe durata pauzei. Donald Trump a criticat dur spectacolul artistului, pe care l-a descris „dezgustător” și un „afront la adresa măreției Americii”.

„Spectacolul de la pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste DINTOTDEAUNA! Nu are sens, este un afront la adresa măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toate Statele Unite și din întreaga lume. Acest „spectacol” este doar o „palmă” dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi.  Nu inspiră nimic această harababură de spectacol de la pauză, va primi recenzii excelente din partea mass-mediei de știri false, pentru că habar n-au ce se întâmplă în LUMEA REALĂ – Și, apropo, NFL ar trebui să renunțe imediat noua regulă ridicolă de începere a meciului. FACEȚI AMERICA DIN NOU MĂREAȚĂ! ”

03:04

UPDATE: 9-0 pentru „șoimii maritimi”

Scorul este de 9 la 0 pentru „șoimii maritimi” din Seattle. „Patrioții” din New England sunt cu moralul la pământ.

Jason Myers a înscris un gol de la 39 de metri pentru a dubla avantajul lui Seattle, cu ajutorul lui Kenneth Walker III. Scorul lui Seahawks a ajuns la 6.

După ce Jason Myers înscrie încă un col, „vulturii de mare” condus meciul cu 9 la 0.

02:00

UPDATE: Scorul din primele minute

Scorul este 3 – 0 pentru Seahawks 

Prima posesie a echipei Patriots s-a epuizat la mijlocul terenului după ce Derick Hall l-a depășit pe Drake Maye.

Maye s-a grăbit să acumuleze 10 metri la a doua încercare, înainte de a fi forțat să arunce mingea la a treia încercare,  sub presiunea neobosită a jucătorilor de la Seattle.

Jason Myers de la Seahawks a șutat și a marcat un gol de la 30 de metri în prima posesie a meciului.

01:46

UPDATE: Începe meciul

Partida finală de la Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots 

Echipele The New England Patriots și Seattle Seahawks se înfruntă la meciul Super Bowl XL, pe Stadionul Levi’s din Santa Clara.

Este o confruntare de Super Bowl care s-a mai întâmplat o dată – la 1 februarie 2015, echipa antrenorului Pete Carroll și fundașul Russell Wilson au condus o victorie en-titre pentru Seahawks în Super Bowl XLIX.

Aceștia i-au înfruntat pe antrenorul Bill Belichick, fundașul Tom Brady și New England Patriots, care participaseră la cinci Super Bowl-uri. Echipa a câștigat trei dintre ultimele 13 sezoane.

Donald Trump  a anunțat că va boicota finala NFL de fotbal american, Super Bowl-ul din acest an,  din motivul că „nu-i plac artiștii selectați care vor presta” la pauza meciului. 

Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk.

Motivul pentru care Trump nu vine la Super Bowl 2026

„Credință, familie și libertate” va fi programul spectacolului lui Trump, unde vor concerta artiști precum Kid Rock (country rock), Brantley Gilbert (country rock), Lee Brice (country) și Gabby Barrett (muzică country) . Într-un interviu acordat ziarului New York Post săptămâna trecută, Trump a declarat că nu va participa la Super Bowl LX, care va avea loc în Santa Clara, pe stadionul Levi’s.

Pentru că iubește mai mult muzica country, Trump a spus că nu este încântat de artiștii selectați să concerteze în pauza de la SuperBowl (un eveniment televizat urmărit de 100 de milioane de americani), unde vor concerta Bad Bunny (latino trap și rap).

Cu cât va fi plătit Bad Bunny să apară pe scenă la Super Bowl 2026

La câteva zile după ce a devenit primul artist latino care a câștigat premiul pentru Albumul Anului la Grammy, Bad Bunny este pregătit să fie cap de afiș la unul dintre cele mai mari concerte din lume la Super Bowl-ul din acest an. S-ar putea ca Daddy Yankee să i se alăture pe scenă. Artistul este original din Puerto Rico. El va fi plătit cu un salariu de 1.000 de dolari pe zi, conform acordului SAG-AFTRA, sindicatul artiștilor și muzicienilor din SUA.

NFL îi va acoperi artistului costurile cazării, mâncarea și logistica. La ediția din 2020 au concertat Shakira și Jennifer Lopez, necesitând o investiție de 13 milioane de dolari, în timp ce în 2024, Usher a primit doar 671 de dolari pentru spectacolul său și 1.800 de dolari pentru repetiții. Super Bowl 2026 va debuta de la 01:40, ora României. Green Day va da startul marelui meci, iar la pauză vor fi reclame spectaculoase.

Sursa Foto: NFL

