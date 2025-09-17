(P) Consiliul Județean Ilfov dă startul Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori

Autoritățile la nivel județean vor da startul unui eveniment de talie internațională. Astfel, la Ilfov, se vor strânge cei mai pricepuți jockey de la Tineret și Juniori.

Joi, 18 septembrie, șefii administrației județene din Ilfov îi așteaptă la Buftea pe împătimiții competițiilor ecvestre. Este vorba despre un eveniment care va reuni competitori din peste 30 de țări.

„Joi, 18 Septembrie 2025, începând cu ora 18, Consiliul Județean Ilfov vă invită la ceremonia oficială din deschiderea Campionatuluil Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori, care se va desfășura în perioada 19 – 20 Septembrie 2025, în orașul Buftea, Județul Ilfov. Programul integral îl regăsiți în fișierul atașat”, transmite Consiliul Județean Ilfov.

Sursă foto Federația Ecvestră Română

