(P) De ce este dăunător plasticul și cum putem limita folosirea acestui material. Recomandările Salubrizare 5

30 dec. 2025, 15:06, Diverse
Societatea Salubrizare 5 a demarat o campanie de informare pentru ca cetățenii Sectorului 5 să fie informați mai bine în ceea ce privește deșeurile din pastic și impactul lor asupra mediului.

Plasticul, cândva văzut ca un simbol al inovației, este acum o urgență ecologică. Anual, la nivel global, se produc peste 400 de milioane de tone de plastic, iar o parte semnificativă ajunge în mediu, rămânând acolo sute de ani. Această durabilitate îl transformă într-o sursă majoră de poluare, ameninţând apă, sol și biodiversitate. Este timpul să acționăm!

Plasticul schimbă ecuația oceanelor. De la plasele abandonate care sufocă recifele, la microplasticele invizibile ce pătrund în fiecare verigă a lanțului trofic, ecosistemele acvatice îşi pierd echilibrul. Fiecare fragment de plastic devine o amenințare pentru biodiversitate, calitatea apei și sănătatea planetei.
Plasticul nu dispare, ci lasă urme. De la extracția petrolului necesar producerii, până la procesarea şi transportul ambalajelor, fiecare etapă lasă o amprentă climatică semnificativă. Emisiile de CO2, rezultate din producția de plastic accelerează încălzirea globală, iar deşeurile nevalorificate amplifică presiunea asupra mediului.

Soluții strategice pentru un sector mai curat:

  • Design circular şi inovație: Creăm produse pentru reutilizare, reparare și reciclare.
  • Optați pentru alternative ecologice, investind în materiale biodegradabile și bioplastice.
  • Producătorii trebuie să fie responsabili: adoptați principiul „plăteşti pentru cât poluezi” și asigurați transparența raportărilor ESG.
  • Este esențial să educăm și să conștientizăm, construind o cultură a consumului responsabil, bazată pe date și transparență.

