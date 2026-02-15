Prima pagină » Actualitate » Focar de rujeolă într-o mare capitală din Europa. Peste 60 de copii infectați, medicii sunt în alertă

15 feb. 2026, 08:59, Actualitate
Focar de rujeolă într-o mare capitală din Europa / Sursa FOTO: Facebook, caracter ilustrativ

Peste 60 de copii sunt infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei, arată mai multe rapoarte citate de The Guardian. Există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”.

Cazurile au fost confirmate în mai multe școli din Enfield și Haringey, din nordul Londrei, potrivit unui avertisment emis de Evergreen GP Surgery din Edmonton, care a transmis că infecția se răspândește, relatează și publicația The Independent, citată de Mediafax.

„Este posibil ca epidemia să se extindă”

Dudu Sher-Arami, directorul de sănătate publică din Enfield, care a trimis o scrisoare fiecărui părinte din zonă, a declarat că focarul reprezintă o ameninţare serioasă pentru întreaga capitală. În plus, acesta avertizează că există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”.

„Este posibil ca epidemia să se extindă. Știm că rujeola are complicații foarte grave. Poate provoca surditate. Poate provoca leziuni cerebrale, iar unul din cinci copii poate avea nevoie de tratament spitalicesc”, a declarat Sher-Arami, potrivit The Guardian.

Luna trecută, OMS a declarat că Marea Britanie nu mai este considerată o țară care a eliminat rujeola, deoarece transmiterea bolii a fost restabilită în 2024.

Rujeola începe de obicei cu simptome care seamănă cu o răceală, urmate de o erupție cutanată câteva zile mai târziu, potrivit NHS. Unele persoane pot prezenta și mici pete în gură.

În altă ordine de idei, declarațiile președintelui Donald Trump cu privire la folosirea paracetamolului, dar și la vaccinul ROR au stârnit reacții de toate felurile și un ecou puternic, atât în zona medicală, cât și la nivelul cetățenilor de rând, într-un subiect care vizează sănătatea, un domeniu și așa destul de controversat, mai ales după pandemia Covid-19.

Trump a menționat că vaccinul ROR (n.r. – un vaccin combinat care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei) ar trebui administrat în doze separate și nu sub forma unor doze combinate, menționând că a auzit, de-a lungul anilor, mai multe lucruri negative despre această combinație. Președintele SUA a punctat că principal efect advers ar fi autismul, pe care l-a menționat și în cazul paracetamolului.

Ce recomandă medicii legat de vaccinarre

Mai multe voci din zona medicală au reacționat imediat spunând că, în acest fel, copiii ar rămâne neprotejați pentru perioade lungi de timp în așteptarea următoarei doze.

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, bioetician, medic legist, fost președinte al Colegiul Medicilor din România, a vorbit pentru Gândul despre ce înseamnă, ce repercusiuni au și cât cântăresc declarațiile președintelui Donald Trump pentru lumea medicală, dar și pentru pacienți.

„A fost un studiu foarte mare care spunea că aluminiul din ROR ar produce autismul, dar la presiunile lumii științifice și a industriei, autorul și-a retras acel articol. După 10 ani, a spus că cercetarea nu a fost făcută așa cum trebuie, că au fost niște limite metodologice și că nu mai susține acest lucru. Există o presiune în lumea științifică împotriva acestor, să spunem, opinii care merg împotriva curentului. Pe de o parte, responsabilitatea celor care aprobă politicile de vaccinări, pe de altă parte orgoliul celor care le aplică și imposibilitatea de a recunoaște că uneori se poate greși.

Dar, dacă se greșește există și o responsabilitate. Și atunci frica de această responsabilitate trezește o reacție puternică de a împiedica să se afle adevărul. S-ar putea să nu se întâmple acest lucru, dar pe mine mă uimește faptul că aceste studii au existat și dintr-o dată au dispărut și nimeni nu mai vorbește despre lucru acesta”, a explicat pentru Gândul prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

