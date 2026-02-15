Valentin Stan: Documentele SRI prezentate CSAT pentru anularea alegerilor menționează că nu există date privind atacatorii sau dacă a fost afectat procesul electoral

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat documentul transmis de Serviciul Român de Informații către Curtea Constituțională, document care aborda tema anulării alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul explică modul în care documentul SRI a fost utilizat instituțional și ce formulări apar în text. El insistă asupra noțiunii de „actor cibernetic statal” și asupra rolului jucat de autoritățile de informații în procesul decizional.
Fii atent că asta e grav ce vezi acum. Ce scrie aici? SRI. Ce spunea comisia despre ăștia? Că au făcut un președinte. Îl cheamă Nicușor. Candidatul sistemului, iar sistemul era identificat prin autoritățile de informații. Adică ăștia sunt autoritatea de informații în România. Ce vezi tu aici este documentul furnizat de această autoritate de informații de unde s-a dus frumos la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a anulat alegerile. O să ne mai întâlnim cu acest lucru, această formulare de aici, da? Actor cibernetic statal.
Valentin Stan atrage atenția asupra contradicției dintre acuzațiile publice și concluziile oficiale ale instituțiilor statului.
În context a fost identificat un număr ridicat de atacuri cibernetice, peste 85 de mii. Care au vizat exploatarea vulnerabilităților existenței la nivelul sistemelor informatice de suport pentru procesul electoral. Până aici ești bine? De unde veneau atacurile astea? Au continuat într-un mod susținut, inclusiv în ziua alegerilor și noaptea postalegeri. Pentru lansarea atacurilor au fost utilizate sisteme informatice din peste 33 de țări. Până aici ne-am înțeles? Repetă cele două cifre. 85 de mii de atacuri din 33 de țări. Ăsta-i documentul SRI, uite-l frumos, cu ștampilă. Avem link, deci, 33 de țări, 85 de mii, actor statal, tot ce vrei. Ia vezi tu ce scrie aici, că îți place să citești. (…) Care Rusia? Cum l-ai oprit tu pe Georgescu pentru că a fost atacată România cibernetic de Rusia pentru a fi susținut în felul ăsta Georgescu, atunci când SRI-ul îți spune pe document, în baza căruia Curtea Constituțională a anulat alegerile, că de fapt habar n-are că Rusia ar fi implicată în așa ceva. Ce scrie aici? În prezent nu deținem date certe cu privire la atacatori ori cu privire la afectarea procesului electoral.