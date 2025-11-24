Prima pagină » Diverse » (P) Drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru este aproape gata

Ioana Zafira
24 nov. 2025, 09:00, Diverse
Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că DJ101J, drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru este realizat în proporție de 70 la sută. Lucrările la partea carosabilă sunt, în prezent la stadiul de 90%. 

Tronsonul are o lungime de 1,7 km și asigură conexiunea directă cu DJ101 – unul dintre cele mai circulate drumuri județene din Ilfov, ce traversează județul până în orașul Buftea.

Lucrările au inclus reabilitarea completă a carosabilului cu o lățime de 6 metri, instalarea marcajelor și indicatoarelor rutiere, amenajarea trotuarelor pe ambele sensuri, realizarea canalizării pluviale și consolidarea podului peste râul Cociovaliștea.

Totodată, zona de acces către mănăstire beneficiază acum și de o parcare nouă, după cum spun cei de la CJ Ilfov.

