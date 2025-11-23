(P) Proiectul „Ilfov te aude” a început la Măgurele. Caravana continuă activitățile în localitățile Jilava și Bragadiru

Pe 21 Noiembrie 2025, a luat startul proiectul „Ilfov te aude”, un program gratuit, care oferă servicii specializate persoanelor cu deficiențe de auz din judeţ, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Ilfov.

Echipa medicală a fost prezentă în orașul Măgurele, unde 31 de persoane au beneficiat de evaluări audiologice complete, desfășurate în condiții profesionale și sigure.

Consultul auditiv a inclus toate etapele necesare unei evaluări:

examinare otoscopică;

audiogramă tonală liminară, realizată pentru determinarea gradului real de hipoacuzie;

amprentarea urechii și pregătirea mulajelor auriculare, esențiale pentru adaptarea corectă a aparatelor auditive.

„Prin acest program, urmărim să facilităm accesul la servicii de sănătate auditivă și să oferim sprijin concret persoanelor care se confruntă cu pierderea auzului”, spune şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Începând de luni, 24 Noiembrie, caravana „Ilfov te aude” va continua activitățile în localitățile Jilava și Bragadiru, conform calendarului stabilit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că magistrala de metrou se extinde cu 2 noi staţii

(P) Caravană medicală pentru depistarea şi prevenţia diabetului, în Ilfov