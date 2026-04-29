(P) Infrastructură 5 anunţă că încep lucrări pe străzile „Ing. Teodor Dragu” și „Pericle Gheorghiu”

Societatea Infrastructură S5 S.A., cu sprijinul Primăriei Sectorului 5, a desfășurat și finalizat o serie de lucrări de reparații locale, ca urmare a sesizărilor transmise de cetățeni. I

Intervențiile au vizat mai multe zone din sector, după cum urmează:

Cartier Odăi: Strada Luptătorilor Antifasciști nr. 26-30, Strada Luptătorilor Antifasciști nr. 48-52,Intersecția Strada Luptătorilor Antifasciști cu Strada Omătului; Cartier 13 Septembrie: intersecția Strada Șerbota cu Strada Băltărețului (intrare parc), intersecția Strada Șerbota cu Strada Nedeleanu Ion, intersecția Strada Dorneasca cu Strada Lacul Plopului, intersecția Strada Dragomir Hurmuzescu cu Strada Silexului.

Societatea Infrastructură S5 S.A. va desfășura, în perioada următoare, lucrări de intervenție în zonele străzilor „Ing. Teodor Dragu” și „Pericle Gheorghiu”.

(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații pe mai multe străzi din Sectorul 5