29 Aprilie, calendarul zilei: Daniel Day-Lewis împlinește 69 de ani, Michelle Pfeiffer 68. Andre Agassi face 56 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 29 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Daniel Day-Lewis este considerat unul dintre cei mai mari actori ai generației sale, renumit pentru perfecționismul și dedicarea extremă față de rolurile interpretate. S-a născut pe 29 aprilie 1957, la Londra, și are cetățenie britanică și irlandeză. A devenit cunoscut la nivel internațional prin filmul My Left Foot (1989), unde a interpretat rolul scriitorului Christy Brown, performanță care i-a adus primul premiu Oscar. A continuat cu prestații remarcabile în filmele There Will Be Blood (2007) și Lincoln (2012), pentru care a câștigat încă două Oscaruri pentru rol principal, devenind singurul actor bărbat din istorie cu această performanță. Este faimos pentru stilul său de joc “method acting”, implicându-se profund în personaje și rămânând adesea în rol chiar și în afara filmărilor. De exemplu, pentru Lincoln, a adoptat comportamentul și vocea președintelui Abraham Lincoln pe toată durata producției. În 2017, actorul și-a anunțat retragerea din cinematografie, ultimul său film fiind Phantom Thread. Daniel Day-Lewis rămâne o figură legendară a cinematografiei, apreciat pentru intensitatea și autenticitatea interpretărilor sale.

Michelle Pfeiffer este o actriță americană apreciată pentru eleganța și versatilitatea sa, fiind una dintre cele mai importante figuri ale cinematografiei din anii ‘80 și ‘90. S-a născut pe 29 aprilie 1958, în Santa Ana, California, și a devenit rapid cunoscută datorită talentului și prezenței sale remarcabile pe ecran. A cunoscut succesul internațional cu rolul din filmul Scarface (1983), unde a jucat alături de Al Pacino. Ulterior, a impresionat în producții precum The Fabulous Baker Boys, Batman Returns (în rolul Catwoman) și Dangerous Liaisons, fiind nominalizată de mai multe ori la premiile Oscar. Este recunoscută pentru capacitatea de a interpreta o gamă variată de personaje, de la roluri dramatice la comedii și filme de acțiune. După o perioadă de activitate mai redusă, a revenit în atenția publicului cu apariții în filme moderne, inclusiv în producții din universul Marvel. Prin cariera sa de durată și performanțele remarcabile, Michelle Pfeiffer rămâne una dintre cele mai respectate și admirate actrițe de la Hollywood.

Andre Agassi este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, cunoscut atât pentru performanțele sale sportive, cât și pentru personalitatea sa puternică. S-a născut pe 29 aprilie 1970, în Las Vegas, SUA, și a devenit celebru încă din anii ‘90, fiind o figură emblematică a tenisului mondial. De-a lungul carierei, a câștigat opt titluri de Grand Slam și este unul dintre puținii jucători care au realizat “Career Grand Slam”, adică a câștigat toate cele patru turnee majore: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. De asemenea, a fost lider mondial în clasamentul ATP și a câștigat medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1996. După retragerea din activitate, s-a implicat în numeroase proiecte caritabile, în special în domeniul educației, fondând instituții dedicate copiilor defavorizați. Autobiografia sa, Open, a avut un mare succes și oferă o perspectivă sinceră asupra vieții sale personale și profesionale. Andre Agassi rămâne o legendă a tenisului, apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru impactul avut dincolo de terenul de joc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1901: Hirohito 🇯🇵♛ împărat

🎂1938: Bernard Madoff 🇺🇸💸 Folosind schema Ponzi, a efectuat de-a lungul a 48 de ani cea mai mare infracțiune financiară din istoria 🇺🇸, delapidând suma de 65 de miliarde $

🎂1951: Dale Earnhardt 🇺🇸🚘🏁 cel mai bun pilot din istoria NASCAR, a câștigat de 7 ori NASCAR Winston Cup (1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994) fiind, alături de Richard Petty, singurul pilot cu 7 titluri în acest campionat

🎂1954: Jerry Seinfeld 🇺🇸🤡📺

🎂1956: Florin Călinescu 🇷🇴📺

🎂1957: Daniel Day-Lewis 🇬🇧🎬 singurul actor din toate timpurile care a câștigat 3 Oscaruri pentru rol principal (My Left Foot, 1989, There Will Be Blood, 2007, Lincoln, 2012)

🎂1958: Michelle Pfeiffer 🇺🇸🎬

🎂1970: Andre Agassi 🇺🇸🥎 8 Grand Slamuri, considerat printre cei mai buni jucători care au practicat vreodată tenisul și cel mai bun jucător la returul de serviciu din istoria tenisului

🎂1970: Uma Thurman 🇺🇸🎬

🎂1985: Bar Paly 🇷🇺🇮🇱🇺🇸🎬 Pain & Gain (2013)

Decese 🕯

🕯️1918: Barbu Ștefănescu Delavrancea 🇷🇴✒️

🕯️1980: Alfred Hitchcock 🇬🇧🎥

🕯️2019: Răzvan Ciobanu 🇷🇴👗 creator de modă, a decedat la 43 de ani, accident rutier

🕯️2020: Romulus Cristea 🇷🇴📰, jurnalist și revoluționar

🕯️2025: Valeriu Tabără 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋💃🕺Ziua Mondială a Dansului marchează naşterea coregrafului francez Jean Georges Noverre (1727), creator al baletului modern

📋🎖 Ziua veteranilor de război

Calendar 🗒

🗒1429: Ioana d’Arc ajunge pentru a ajuta la Asediul Orléans-ului

🗒1483: Insula Gran Canaria este cucerită de regatul Castiliei. Insula va juca un rol important în expansiunea maritimă a Spaniei.

🗒1661: Dinastia chinezească Ming ocupă Taiwanul.

🗒1868: S-a înființat Filarmonica Română, care poartă numele lui George Enescu.

🗒1882: „Elektromote”, precursorul troleibuzului, este testat de Ernst Werner von Siemens, la Berlin

🗒1945: Lagărul de concentrare de la Dachau este eliberat de trupele americane

🗒1945: Adolf Hitler se căsătorește cu Eva Braun

🗒2011: Căsătoria Prințului William cu Kate Middleton

28 Aprilie, calendarul zilei: Jessica Alba împlinește 45 de ani. Un american devine primul om care pleacă în spațiu ca turist

27 Aprilie, calendarul zilei: Steaua pierde accederea în finala cupei UEFA. Cel mai mare avion de pasageri efectuează primul său zbor

26 Aprilie, calendarul zilei: Jet Li împlinește 63 de ani, Melania Trump 56. 40 de ani de la accidentul nuclear devastator de la Cernobîl