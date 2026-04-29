Prima pagină » Actualitate » Este mai bine să congelezi pâinea înainte de a o mânca? Cum îți afectează organismul fără să observi

Este mai bine să congelezi pâinea înainte de a o mânca? Cum îți afectează organismul fără să observi

Este mai bine să congelezi pâinea înainte de a o mânca? Este o alegere care poate crea probleme. Poate altera digestia, poate îmbunătăți răspunsul glicemic și poate promova sănătatea intestinală

Dincolo de confortul de a o păstra mai mult timp, congelarea pâinii poate modifica ușor impactul acesteia asupra organismului, în special asupra nivelului de zahăr din sânge, preia Larazon.

Ce se întâmplă când congelezi pâinea

Pâinea conține amidon, un carbohidrat pe care organismul îl descompune în glucoză în timpul digestiei. În stare proaspătă, acest proces este relativ rapid. Ceea ce poate duce la creșteri mai pronunțate ale glicemiei după consum.

Cu toate acestea, atunci când pâinea este răcită sau congelată și apoi decongelată, o parte din acest amidon suferă o transformare cunoscută sub numele de „amidon rezistent”. Acest tip de carbohidrat nu este digerat în intestinul subțire, ci ajunge în colon, unde acționează similar fibrelor alimentare.

Impactul asupra glucozei și digestiei

Mai multe studii nutriționale au observat că pâinea congelată anterior poate genera un răspuns glicemic ușor mai scăzut în comparație cu pâinea proaspăt coaptă.

Aceasta înseamnă că creșterea glicemiei după consum ar putea fi mai moderată.

Beneficii potențiale pentru intestin

Amidonul rezistent acționează, de asemenea, ca hrană pentru bacteriile intestinale benefice, contribuind la o microbiotă intestinală sănătoasă. O microbiotă intestinală echilibrată este asociată cu o funcție digestivă îmbunătățită, reglarea sistemului imunitar și reducerea inflamației.

O dietă bogată în fibre și compuși fermentabili poate promova diversitatea bacteriană intestinală, ceea ce este important pentru sănătatea generală.

Nu toată pâinea se comportă la fel

Este important de reținut că congelarea pâinii nu o transformă automat într-un aliment „mai sănătos”. Efectul depinde în mare măsură de tipul de pâine. Soiurile de pâine integrală, de secară sau cu maia oferă, în general, un profil nutrițional de bază mai bun, indiferent dacă sunt congelate sau nu.

În schimb, pâinea ultra-procesată sau cea făcută cu făinuri rafinate își păstrează o valoare nutrițională mai mică chiar și după congelare.

Modul corect de a face acest lucru

Pentru a profita la maximum de acest efect, experții recomandă congelarea pâinii cât mai curând posibil după cumpărare sau coacere, de preferință feliată și bine protejată de aer. Acest lucru ajută la păstrarea texturii sale și o face mai ușoară pentru consumul ulterior.

În plus, evitați ciclurile repetate de congelare și decongelare pentru a preveni deteriorarea calităților sale senzoriale.

Deși congelarea poate modifica ușor modul în care organismul procesează pâinea, aceasta nu îi modifică drastic valoarea nutrițională.

Congelarea pâinii poate oferi anumite beneficii metabolice și de conservare, dar calitatea pâinii originale rămâne cel mai important factor în determinarea impactului acesteia asupra sănătății.

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Psihologii au căzut de acord că toate persoanele care râd cu voce tare ascund acest secret
07:19
Psihologii au căzut de acord că toate persoanele care râd cu voce tare ascund acest secret
ACTUALITATE 29 Aprilie, calendarul zilei: Daniel Day-Lewis împlinește 69 de ani, Michelle Pfeiffer 68. Andre Agassi face 56 de ani
07:15
29 Aprilie, calendarul zilei: Daniel Day-Lewis împlinește 69 de ani, Michelle Pfeiffer 68. Andre Agassi face 56 de ani
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europa a intrat în fibrilații, are foarte multe probleme de rezolvat simultan, în timp ce devine tot mai irelevantă”
07:00
Dan Dungaciu: „Europa a intrat în fibrilații, are foarte multe probleme de rezolvat simultan, în timp ce devine tot mai irelevantă”
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu a vrut să transmită mesajul că un descreierat face agenda administrației Trump și poate să intervină în evenimentele oficiale
06:30
Valentin Stan: Trump nu a vrut să transmită mesajul că un descreierat face agenda administrației Trump și poate să intervină în evenimentele oficiale
ULTIMA ORĂ RO-Alert! Ruşii au lansat noi atacuri cu 15 drone la graniţa cu România, noaptea trecută
06:22
RO-Alert! Ruşii au lansat noi atacuri cu 15 drone la graniţa cu România, noaptea trecută
ACTUALITATE Valentin Stan: Niciun președinte american nu a trecut prin atât de multe tentative de asasinat
06:00
Valentin Stan: Niciun președinte american nu a trecut prin atât de multe tentative de asasinat
Mediafax
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Vremea o ia razna, anunță meteorologii! Unde va ninge de 1 Mai?
FLASH NEWS Anunț surpriză la Washington. Noile pașapoarte SUA „ediție limitată” vor purta imaginea lui Trump. Când vor fi lansate
07:28
Anunț surpriză la Washington. Noile pașapoarte SUA „ediție limitată” vor purta imaginea lui Trump. Când vor fi lansate
ANALIZĂ EXCLUSIV După ce a scăpat de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre. Europa cu două viteze e tot mai aproape. Doi cunoscuți politologi explică pentru Gândul unde se află România într-o „Uniune Europeană inegală”
06:00
După ce a scăpat de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre. Europa cu două viteze e tot mai aproape. Doi cunoscuți politologi explică pentru Gândul unde se află România într-o „Uniune Europeană inegală”
EXCLUSIV Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei: „Se aglomerează și alte străzi. Nu s-a făcut un studiu de trafic” / Juriștii consultați de Gândul desființează culoarul dedicat STB
05:30
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei: „Se aglomerează și alte străzi. Nu s-a făcut un studiu de trafic” / Juriștii consultați de Gândul desființează culoarul dedicat STB
EXCLUSIV Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
05:00
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
MESAJ Discurs istoric al regelui Charles în Congresul SUA. Ce mesaje le-a transmis acesta lui Donald Trump și congresmenilor americani
00:20
Discurs istoric al regelui Charles în Congresul SUA. Ce mesaje le-a transmis acesta lui Donald Trump și congresmenilor americani
CONTROVERSĂ Ironie și mesaj subtil de la Casa Albă pentru mișcarea „No Kings”. Trump și Regele Charles, prezentați ca „Two Kings”
23:21
Ironie și mesaj subtil de la Casa Albă pentru mișcarea „No Kings”. Trump și Regele Charles, prezentați ca „Two Kings”

Cele mai noi

Trimite acest link pe