Dan Dungaciu: „Europa a intrat în fibrilații, are foarte multe probleme de rezolvat simultan, în timp ce devine tot mai irelevantă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Europa este în fibrilații și are de rezolvat probleme simultan, în timp ce devine irelevantă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Europa este în fibrilații și are de rezolvat probleme simultan, în timp ce devine irelevantă. Acesta a început prin a spune că americanii fac jocurile, indiferent de dorințele europenilor. Analistul susține că cei care au luat proiectul de înarmare în serios au fost nemții. Acesta adaugă și faptul că europenii nu se înarmează ca europeni, ci ca state individuale.
„Deci noi suntem sub această incidență. O Europă, care acuma a intrat într-o oarecare, ca să zic așa, fibrilație. Trebuie să rezolve foarte multe probleme în același timp, în pofida faptului că este complet irelevantă geopolitic, geostrategic. Americanii fac jocurile mai bune sau mai puțin bune. Europa, de fiecare dată, practic, în orice criză, a fost reactivă. În cel mai bun caz a reacționat. A reacționat sau a fost un actor pasiv. Europenii reacționează când penibilul atinge cote mari, când atinge absurdul. Ei au totuși niște lucruri de rezolvat. Când s-a vorbit de înarmarea europeană, singurii care au luat în serios chestiunea asta au fost nemții. Niciodată nu ne vom înarma ca europeni. Aici e marea problemă. Ne vom înarma ca state naționale, pentru că noi nu ne înarmăm în interiorul unui proiect. De pildă, cum a fost NATO. Domnule, când desenez NATO pe hârtie, spui așa bă, voi faceți asta, voi asta, voi, asta. Avioanele voastre trebuie să poată ateriza pe portavion al noastru. Că dacă avionul tău nu a aterizat pe portavionul meu, la ce bun? Dacă muniția ta nu-i bună, atunci la ce bun? Asta nu e o armată… 90% din investițiile care se fac în apărare și în reindustrializare pe dimensiunea militară sunt în Germania. Tehnologii, drone, tot și bani americani. Dar condiția pentru ca lucrul ăsta să meargă mai departe este ca Germania să nu fie a Germaniei, ci să fie a Europei. Cam asta e logica. Și atunci sigur că asta e logica. Proiectul de federalizare nu e o poveste, o discuție intelectuală. Este un proiect politic. V-am spus că luna mai va fi luna acestui tip de propagandă. Nu se va vedea foarte bine, că în luna mai, la noi va fi nenorocirea refacerii coaliției. Dar ce vreau să vă spun este că este acolo un joc de putere, joc cu bani mulți și cu putere multă. Încă o dată spun, este al doilea compromis al Germaniei, după ce și-a cedat moneda pentru reunificare, acuma cedează suveranitatea, într-o oarecare măsură, pentru ca să se poată înarma.”, a explicat sociologul.