RO-Alert! Ruşii au lansat noi atacuri cu 15 drone la graniţa cu România, noaptea trecută

Luiza Dobrescu
Dronă Reaper | Foto - Profimedia Images

O alertă aeriană a fost declanşată noaptea trecută din cauza unor noi atacuri ale forţelor ruse.

Au fost atacate cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

„Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană  au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din șapte respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.40

Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național”, transmite MApN, miercuri dimineaţă.

