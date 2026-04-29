Valentin Stan: Trump nu a vrut să transmită mesajul că un descreierat face agenda administrației Trump și poate să intervină în evenimentele oficiale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Trump și-a dorit să arate că nu poate un criminal să dicteze agenda administrației sau să influențeze evenimentele oficiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: J.D. Vance este extras imediat pentru că s-a supus protocolului, iar Trump nu. Trump a vrut să rămână. Trump a vrut să se întoarcă… Și după ce a ajuns în conferință de presă, a spus în 30 de zile reface evenimentul. Pentru că nu ne spun nouă, bolnavii asasini ai acestei țări, nu ne spun ei nouă, națiuni americane, ce și cum să facem. Nu îmi dictează ei mie, Donald Trump, programul.

