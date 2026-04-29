Valentin Stan: Trump nu a vrut să transmită mesajul că un descreierat face agenda administrației Trump și poate să intervină în evenimentele oficiale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Trump și-a dorit să arate că nu poate un criminal să dicteze agenda administrației sau să influențeze evenimentele oficiale.
Lămurim tot… De ce a plecat Trump mai târziu? Fii atent, au spus că e un delay (n.r. un decalaj) de 10 secunde între Trump și Vance. Asta cu delay-ul de 10 secunde l-au spus și ăia din presa americană. Noi o să dăm poate de două ori momentul, ca oamenii să vadă. Secret Service-ul vine din dreapta, se duce la Vance. Până la Trump, mai avea de ajuns, dar vin și din stânga… Și ai să îl vezi pe un băiat mare care se postează la masă chiar în dreptul lui. În același timp ajung, doar că J.D. Vance pleacă mai repede. Îl vezi? Ăla se duce către Vance, celălalt este deja lângă Trump. Pe Vance l-au scos deja. Mai dăm o dată, că oamenii să vadă că Secret Service-ul apare în același timp. Atenție dreapta, atenție stânga! Iată-l pe Trump, iată-l pe Vance, iată-i cum vin. Atenție, chiar ăla care vine din dreapta ajunge mai înainte la Trump, decât la Vance. Numai că J.D. Vance e ridicat imediat de Secret Service și părăsește sala de bal. De ce a întârziat Donald Trump? În momentul în care apare această situație și Trump iese. Lumea aia de acolo care a constatat că incidentul se închisese a așteptat zeci de minute. Știi de ce? Au așteptat ca Trump să se întoarcă. Știau că Trump vrea să se întoarcă, pentru că Trump nu a vrut să plece. Trump a făcut conferință de presă și a explicat de ce oamenii ăia l-au extras atât de târziu. S-a opus la plecare, s-a opus și acolo unde l-au dus spre protecție, dorind să se întoarcă. Pentru că Trump nu acceptă ca un descreierat să facă agenda Americii și să pună capăt unor evenimente la care președintele SUA participă. Ăsta este delay-ul. Este vorba de faptul că președintele, căruia Secret Service nu poate să-i spună: micuțule, avem niște protocoale, trebuie să execuți… Este președintele SUA și el hotărăște. Și atunci, ce se întâmplă? J.D. Vance este extras imediat pentru că s-a supus protocolului, iar Trump nu. Trump a vrut să rămână. Trump a vrut să se întoarcă… Și după ce a ajuns în conferință de presă, a spus în 30 de zile reface evenimentul. Pentru că nu ne spun nouă, bolnavii asasini ai acestei țări, nu ne spun ei nouă, națiunii americane, ce și cum să facem. Nu îmi dictează ei mie, Donald Trump, programul.