Anunț surpriză la Washington. Noile pașapoarte SUA „ediție limitată” vor purta imaginea lui Trump. Când vor fi lansate

Statele Unite pregătesc un moment fără precedent pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență: un număr limitat de pașapoarte speciale va include imaginea și semnătura aurie a președintelui Donald Trump.

Statele Unite marchează în această vară unul dintre cele mai importante momente din istoria sa – 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență -, iar administrația de la Washington pregătește o serie de simboluri comemorative care vor rămâne în istorie. Printre acestea se află și un nou model de pașaport american, ediție limitată, care îl va avea imprimat în interior pe președintele Donald Trump, scrie CNN.

Anunțul oficial a fost făcut de Departamentul de Stat al SUA, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„În timp ce Statele Unite sărbătoresc în iulie a 250-a aniversare a națiunii, Departamentul de Stat se pregătește să pună în circulație un număr limitat de pașapoarte americane special concepute pentru a comemora acest eveniment istoric”, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al diplomației americane.

Trump își pune amprenta pe aniversarea istorică a Americii

Potrivit imaginilor prezentate de Fox News Digital și redistribuite ulterior de oficialul american, noul pașaport comemorativ va include pe una dintre paginile interioare o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de semnătura sa imprimată în auriu.

Designul special mai conține și o ilustrație cu părinții fondatori ai Americii reuniți în ziua de 4 iulie 1776, momentul în care a fost semnată Declarația de Independență, documentul care a pus bazele Statelor Unite moderne.

Este pentru prima dată în istoria modernă a Americii când un președinte aflat în funcție apare pe un pașaport oficial emis de stat, un gest simbolic care va alimenta, fără îndoială, dezbateri intense în spațiul public american.

Noile pașapoarte nu sunt singurul proiect pregătit pentru aniversarea națională. Cu această ocazie, autoritățile americane vor emite și o monedă comemorativă din aur cu efigia președintelui Donald Trump.

În paralel, numele liderului de la Casa Albă a fost deja asociat în ultimele luni cu mai multe instituții emblematice din capitala federală, inclusiv celebrul Kennedy Center și Institutul Păcii.

Tot în cadrul celebrărilor dedicate celor 250 de ani de existență ai Statelor Unite, Donald Trump pregătește organizarea unei curse IndyCar la Washington, programată între 21 și 23 august, un eveniment care ar urma să devină unul dintre punctele centrale ale festivităților.

Potrivit unui oficial al Departamentului de Stat, care a făcut declarații sub protecția anonimatului, aceste pașapoarte speciale vor fi eliberate exclusiv la Washington, într-un tiraj limitat, urmând să dispară definitiv după epuizarea stocului.

Washingtonul, „în corzi” după atacul de la Washington Hilton. Cum a trecut atacatorul de filtrele de securitate. Breșele care l-au expus pe Trump