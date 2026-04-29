Dan Dungaciu: „Principala preocupare a lui Nicușor Dan a fost să înlăture principalii contra-candidați pentru al doilea mandat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre preocuparea principală a lui Nicușor Dan pentru a-și înlătura principalii contra-candidați pentru al doilea mandat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre preocuparea principală a lui Nicușor Dan pentru a-și înlătura principalii contra-candidați pentru al doilea mandat.
„Eu cred că principala preocupare a președintelui a fost să-și înlăture potențialii candidați pentru turul doi. Contra-candidați. Aproape mai puțin de patru. În condițiile în care rămânea premier. În sondaje, repet, noi ne uităm pe sondaje. Sondajele nu spun că premierul Bolojan are 5%, e mai sus. E mai sus decât partidul. Probabil că președintele, zic și eu, acum suntem teoreticieni. Poate cineva se gândește că vine criza, trece criza. Se întâmplă ceva și după fiecare criză vine o relansare. Și dacă te prinde relansarea în prag de alegeri, s-ar putea ca premierul să fie un contra-candidat la președinție. Lansarea vine așa cum au fost toate lansările. Să nu uităm că noi am avut relansări care erau, ca să zic așa, sincrone. Rima cu relansare europeană sau cu reechilibrarea economiei europene. Care se poate presupune, după ce a căzut așa de jos. Când cazi foarte jos, orice ridicare e percepută ca o victorie. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă ai un premier care nu emite pretenții la funcția de candidat. E foarte bine pentru tine, despre asta e vorba. Adică e un joc foarte, ca să zic așa, cinic, mic, mediocru. Da este un joc pe care politicienii îl fac. Ce fac politicienii președinți care nu prea au ce face în primul mandat? Se preocupă ca în al doilea să n-aibă un contra-candidat puternic.”, a declarat analistul.