10 mart. 2026, 17:39, Știri externe
În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei

Aflată în vizită la Paris, Ursula von der Leyen a declarat că reducerea sectorului energetic nuclear al Europei a fost o „greșeală strategică”, în contextul în care guvernele europene se confruntă în prezent cu o criză energetică cauzată de războiul din Iran, scrie Reuters.

Doar 15% din energia din Europa este produsă de centrale nucleare

În 1990, Europa producea aproximativ 30% din electricitatea sa din energie nucleară, dar acest procent a scăzut la 15%, a declarat președinta Comisiei Europene la Paris. Prin urmare, acest gest a făcut ca Europa să devină dependentă de importurile de petrol și gaze, ale căror prețuri au fost influențate în primă fază de războiul din Ucraina, iar acum de cel din Iran.

„Dependența completă de importurile scumpe și volatile de combustibili fosili dezavantajează Europa față de alte regiuni. […] Reducerea ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Cred că a fost o greșeală strategică din partea Europei să întoarcă spatele unei surse fiabile și accesibile de energie cu emisii reduse”, a spus Ursula von der Leyen.

Germania, țara natală a lui Von der Leyen, a luat o decizie politică sub conducerea cancelarului de atunci, Angela Merkel, de a elimina treptat centralele nucleare din cauza opoziției publice și a preocupărilor legate de siguranță după dezastrul de la Fukushima din 2011. Când a fost luată această decizie, von der Leyen a fost ministru în guvernul lui Merkel.

Uniunea Europeană a extins rapid energia regenerabilă, însă centralele electrice pe gaz reprezintă o parte importantă a mixului energetic al continentului, iar combustibilii fosili domină în continuare consumul de energie în sectoare precum transporturile și încălzirea.

Există o renaștere a ideii nucleare în Europa?

În prezent, bugetul Uniunii Europene nu prevede finanțarea proiectelor de energie nucleară deoarece acestea nu sunt susținute în unanimitate de către cele 27 de state membre. În schimb, Ursula von der Leyen a declarat că executivul Comisiei va oferi o garanție de 200 de milioane de euro pentru investițiile private în tehnologiile nucleare inovatoare.

Unele țări ale UE, care anterior s-au opus energiei nucleare, precum Danemarca și Olanda, și-au relaxat poziția față de centralele nucleare, în căutarea unor modalități de a-și asigura cantități mari de electricitate stabilă cu emisii reduse de carbon pentru industria grea.

Franța, principalul susținător din Europa al energiei nucleare

Franța, cel mai mare producător de energie nucleară din Europa, susține că energia stabilă, cu emisii reduse de carbon, provenită de la centralele nucleare este esențială pentru competitivitatea industrială.

„Trebuie să cooperăm la nivel internațional pentru a face progrese în această privință, pentru a diversifica sursele noastre de aprovizionare”, a declarat Emmanuel Macron marți, când a spus că Franța intenționează să își mărească propria capacitate de îmbogățire a uraniului. Mai mult, Macron susține standardizarea proiectelor de reactoare în întreaga Europă, lucru care ar aduce beneficii în principal gigantului francez EDF.

