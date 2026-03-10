Un înalt oficial iranian din domeniul securității l-a amenințat, marți, în mod direct, pe președintele american Donald Trump, în contextul continuării războiului americano-israelian împotriva regimului de la Teheran, relatează Sky News și Politico.

„Națiunea iraniană nu se teme de amenințările tale de pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca să nu fii eliminat!”, l-a avertizat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, pe Trump.

Afirmația oficialului iranian vine la scurt timp după ce Trump a declarat că va lovi Iranul dacă acesta va bloca Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă Iranul va face ceva care va opri fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE 20 DE ORI MAI TARE decât a fost lovit până acum”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Larijani a făcut parte din Garda Revoluționară Iraniană și este unul dintre cei mai influenți politicieni din cadrul regimului iranian, care a numit un nou lider suprem după ce fostul conducător Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian coordonat de SUA-Israel.

În postarea sa, Trump a adăugat: „Vom distruge ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibilă reconstrucția Iranului ca națiune – Moartea, Focul și Furia vor domni asupra lor – Dar sper și mă rog ca acest lucru să nu se întâmple!”

