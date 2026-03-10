Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători

În aceste vremuri, primele consistente de Paște sunt tot mai rare, însă angajații pot primi tichete cu valoare mai mică, neimpozabile.

În perioada următoare, românii încep pregătirile pentru Învierea Domului. Ei vor să se asigure că nu le lipsește nimic de pe masă, motiv pentru care și cheltuielile vor fi pe măsură. Din fericire, unii dintre ei vor primi și bonusuri semnificative din partea companiilor la care sunt angajați, care le vor fi de mare ajutor.

Angajații care pot primi vouchere de sărbători

Angajatorii din România au posibilitatea să ofere angajaților tichete cadou în valoare de până la 300 de lei, cu ocazia Paștelui. Aceste tichete, oferite în bani, în natură sau pe suport electronic, sunt neimpozabile, conform Codului Fiscal, cu condiția să nu depășească valoarea maximă stabilită, relatează România Tv.

Plafonul a fost majorat de la 150 de lei la 300 de lei la finalul lunii decembrie 2021, printr-o ordonanță de urgență, iar aceste tichete oferite cu ocazii speciale pot fi considerate netaxabile.

Potrivit Codului fiscal, aceste vouchere nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale obligatorii. „În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei”, spune Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Tichete cadou de Paşte 2026. Voucherele de 300 de lei pot fi acordate în următoarele situații:

– Cadouri oferite angajaţilor și copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului sau a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

– Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

– Cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

