Prima pagină » Actualitate » Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători

Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători

10 mart. 2026, 17:10, Actualitate
Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători

În aceste vremuri, primele consistente de Paște sunt tot mai rare, însă angajații pot primi tichete cu valoare mai mică, neimpozabile.

În perioada următoare, românii încep pregătirile pentru Învierea Domului. Ei vor să se asigure că nu le lipsește nimic de pe masă, motiv pentru care și cheltuielile vor fi pe măsură. Din fericire, unii dintre ei vor primi și bonusuri semnificative din partea companiilor la care sunt angajați, care le vor fi de mare ajutor.

Angajații care pot primi vouchere de sărbători

Angajatorii din România au posibilitatea să ofere angajaților tichete cadou în valoare de până la 300 de lei, cu ocazia Paștelui.  Aceste tichete, oferite în bani, în natură sau pe suport electronic, sunt neimpozabile, conform Codului Fiscal, cu condiția să nu depășească valoarea maximă stabilită, relatează România Tv.

Plafonul a fost majorat de la 150 de lei la 300 de lei la finalul lunii decembrie 2021, printr-o ordonanță de urgență, iar aceste tichete oferite cu ocazii speciale pot fi considerate netaxabile.

Potrivit Codului fiscal, aceste vouchere nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale obligatorii. „În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei”, spune Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Tichete cadou de Paşte 2026. Voucherele de 300 de lei pot fi acordate în următoarele situații:

– Cadouri oferite angajaţilor și copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului sau a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

– Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

– Cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
FLASH NEWS Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul
17:38
Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul
SEMNAL DE ALARMĂ Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
17:06
Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
CONTROVERSĂ Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
16:29
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
INEDIT Pe fațada unei primarii din Mehedinți au apărut două tablouri cu primarul decedat. Edilul mort e portretizat cu paharul de vin în mână, îmbrăcat în roz
16:23
Pe fațada unei primarii din Mehedinți au apărut două tablouri cu primarul decedat. Edilul mort e portretizat cu paharul de vin în mână, îmbrăcat în roz
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Cercetătorii au dezvăluit cel mai vechi catalog stelar realizat vreodată

Cele mai noi

Trimite acest link pe