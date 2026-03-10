Cel mai periculos tunel din lume. Situat la 2.700 de metri, nu dispune de ventilație sau lumini

Tunelul Anzob din Tadjikistan, Asia, este cunoscut și sub numele de „Tunelul Morții”, el este considerat cel mai întunecat și periculos tunel din lume. Este situat pe autostrada M34, la o altitudine de 2,700 de metri, în munții Tadjikistan, tunelul de 5 km nu are lumini sau ventilație.

Cel mai periculos tunel din lume

Tunelul întunecat este umplut cu un fum gros, ceea ce face ca respirația să fie „grea și dureroasă din cauza amestecului gros de gaze de eșapament”, au explicat experții de la Dangerous Roads . Pasajul subteran terifiant are gropi uriașe și nu este iluminat și ventilat corespunzător, ceea ce îl face extrem de periculos. Tunelul Anzob leagă Dușanbe, capitala țării, și Hujand, al doilea oraș ca mărime din țară, și a fost construit în 2006 pentru a face față traficului intens, relatează Express.co.

De asemenea, nu există semafoare care să controleze miile de vehicule care îl folosesc zilnic; în schimb, este doar întuneric. Tunelul a fost parțial renovat în 2018, prin adăugarea de sisteme de drenaj și repararea gropilor, dar mai are nevoie de îmbunătățiri, spun experții.

„Tunelul este întunecat și periculos”

Dangerous Roads a declarat: „Tunelul este întunecat și periculos, cu aproape nicio lumină înăuntru și este sufocant, deoarece nu există ventilație, ci un singur ventilator.”

„Localnicii au împărtășit povești despre mai multe persoane care au murit în interiorul tunelului din cauza ambuteiajelor, care i-au lăsat prinși în blocaj, unde au cedat în fața monoxidului de carbon. Aerul otrăvitor din tunel este abia mișcat de un singur ventilator undeva în mijlocul tunelului, ceea ce conferă aerului o oarecare mișcare, dar nu suficientă.”

O persoană și-a împărtășit experiența pe Tripadvisor, spunând: „Am trecut prin acest tunel de două ori fără alte efecte negative în afară de frică!”

Recomandările autorului: