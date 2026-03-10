Emiratele Arabe Unite închid cea mai mare rafinărie de petrol din regiune, după un atac cu drone

Emiratele Arabe Unite au închis, marți, cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu, după ce aceasta a fost lovită de o dronă, relatează Bloomberg.

Atacul a provocat un incendiu la instalațiile care pot prelucra 922.000 de barili pe zi, însă nu au fost raportați răniți.

Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) evaluează în prezent amploarea pagubelor produse rafinăriei.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite a confirmat incendiul din zona industrială Ruwais, care găzduiește și o fabrică de îngrășăminte și o centrală electrică. În apropiere se află și o importantă instalație de export de petrol.

Biroul de presă din Abu Dhabi a informat că serviciile de urgență intervin pentru stingerea incendiului.

Acest atac urmează unei serii de incidente similare din regiune. Săptămâna trecută, un atac cu drone a forțat Arabia Saudită să închidă cea mai mare rafinărie a sa, iar un altul a oprit temporar operațiunile la cea mai mare instalație de export de gaz natural lichefiat (GNL) din lume, situată în Qatar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei

Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea. „Ai grijă să nu fii tu eliminat”