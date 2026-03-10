Prima pagină » Știri externe » Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030

Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030

10 mart. 2026, 17:19, Știri externe
Directorul executiv al Volkswagen Wolfsburg, Oliver Blume,  a anunțat că va da afară 50.000 de angajați din anul 2030, după ce a înregistrat o scădere de profit net cu 44% în 2025 (până la 6,9 miliarde de euro).

Este cel mai catastrofal rezultat de la scandalul Diesselgate din 2015.

Principalele cauze ale declinului companiei auto germane

Producătorul de mașini susține că principalele cauze ale scăderii profitului au fost:

  • tensiunile comerciale SUA-UE;
  • cererea scăzută de automobile germane în China și în SUA;
  • creșterea competiției cu mașinile electrice din China;

Și brandul de lux Porsche a fost grav lovit în 2025, după ce a înregistrat o scădere de profit de la 5,3 miliarde de euro la 90 de milioane de euro.

Volkswagen trece prin cea mai dificilă perioadă din ultimul deceniu

Veniturile companiei Volkswagen au stagnat la 322 de miliarde de euro, iar profitul operațional s-a redus la jumătate, la 8,9 miliarde de euro, potrivit Economedia.ro.

Marți dimineața, la bursa de la Frankfurt, acțiunile companiei Volkswagen au crescut cu 3,7% după comentariile lui Donald Trump care au dus la scăderea prețurilor la petrol.

Volkswagen anunță extinderea în România a unui program controversat

Grupul Volkswagen a confirmat că România se află printre cele aproximativ 40 de țări europene incluse în acest program, care va începe în ianuarie 2026, inițial cu modelele Volkswagen, urmând ca ulterior să fie extins și către Audi, Porsche, Škoda, CUPRA și Volkswagen Autovehicule Comerciale.

Potrivit companiei, vor fi utilizate date provenite din situații reale de trafic, colectate de la camerele și senzorii mașinilor. Aceste informații pot include trasee parcurse, condiții de drum, manevre ale șoferilor, dar și imagini cu alți participanți la trafic, precum pietoni sau bicicliști.

Volkswagen susține că aceste date vor fi folosite pentru perfecționarea sistemelor de asistență, cum ar fi menținerea benzii de circulație, avertizările de pericol sau reacțiile automate în zone aglomerate, inclusiv în apropierea școlilor sau în parcările supermarketurilor.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock

