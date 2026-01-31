(P) Lucrări de reparații și siguranță rutieră finalizate în Sectorul 5

Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat noi lucrări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație în Sectorul 5.

„Pe strada Topologului au fost executate lucrări de reparații locale, în proximitate aflându-se Gradinița nr. 54, iar fluxul rutier asociat acesteia trebuie menținut în condiții optime de siguranță.

Pe strada Năsăud s-a intervenit pentru remedierea acumulărilor de apă pluvială, iar pentru remediere am construit un geiger special pentru colectarea și dirijarea eficientă a apei”, transmite Infrastructură 5, pe Facebook.

